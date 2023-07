Jogi össztűz zúdul az évtized akvizíciós ügyletére

Nem nyugszik bele az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC), hogy az illetékes kerületi bíró a hét elején a Microsoft és az Activision Blizzard javára döntött a két cég felvásárlási ügyletét támadó jogi eljárásban.

Jóllehet eleinte az sem volt egyértelmű, hogy a szervezet megfellebbezi-e a keddi ítéletet, végül már szerdán, jóval az erre rendelkezésre álló határidő lejárta előtt beadta a fellebbezést a versenyjogi ügyekben illetékes szerv. Csütörtökön az FTC egy újabb sürgősségi beadvánnyal élt egy másik fellebviteli plénum előtt, ahol ideiglenes, végrehajtást korlátozó végzést kért az ügyletre.

Az újabb jogi aktus(ok) tovább odázhatják a rekord összegűnek számító, 69 milliárd dolláros ügylet létrejöttét, ugyanakkor vészesen közel került a július 18-i határidő, amit a felek az ügylet lezárására kitűztek - a Microsoft eredeti ajánlata ezt követően gyakorlatilag hatályát veszti. Nyilvánvaló ugyanakkor - különösen a hét eleji bírósági ítéletet követően - , hogy a két fél érdekelt abban, hogy az üzlet létrejöjjön, így napokon belül várható, hogy a fenti határidőt közös megegyezéssel meghosszabbítják majd.

Közben a felvásárlásba beleálló egyetlen európai országban, Nagy-Britanniában is enyhülni látszik a helyi versenyhatóság szigora. Miközben az Európai Unió májusban már jóváhagyta az ügyletet, az egyik legnagyobb, EU-n kívüli piacnak számító európai piacon a helyi szakhatóság azonban beleállt a frigybe, így most gyakorlatilag minden szem Londonra szegeződik, ahol az illetékeseknek nem lesz könnyű dolguk, az FTC kontra Microsoft per végkimenetele ugyanis nagy mértékben gyengítheti a brit pozíciókat.

Alighanem ezt a CMA is érzi, legalábbis erre utal, hogy a felek percekkel az amerikai ítélet kihirdetését követően bejelentették, hogy felfüggesztenek minden jogi eljárást egymást között (a Microsoft megfellebbezte a CMA áprilisi határozatát, a másodfok első meghallgatását július 28-ra tűzték ki), és tárgyalásokba kezdenek arról, hogy a brit versenyhatóság eljárás során felmerült aggályait milyen módosítások, esetleg újabb önkéntes vállalások révén lehetne eloszlatni. A CMA az ügylet két fontos aspektusa közül az egyelőre még csupán szárnyait bontogató cloud gaming piacon látott potenciális piactorzító hatást.