Döntő próbatétel előtt a Microsoft-Activision üzlet

Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) csütörtökön a szövetségi bíróságon kezdeményezte a Microsoft-Activision Blizzard üzlet ideiglenes felfüggesztését. Az FTC szerint indokolt, hogy átmenetileg akadályozzák a Microsoft és az Activision Blizzard 69 milliárd dolláros egyesülésének lezárását mindaddig, amíg az ügynökség belső bírósága nem dönt arról, hogy a fúzió árt-e a versenynek a videojáték-piacon.

A bizottság eleinte a házon belüli bíróságon támadta meg a Microsoft ajánlatát, de a szervnek nincs jogi felhatalmazása az ügylet leállítására, ezért a szövetségi bírósághoz kellett fordulnia, attól tartva, hogy a Microsoft a jogi kihívások ellenére megpróbálja lezárni az üzletet.

James Weingarten, a bizottság ügyvédje az ötnapos bizonyítási meghallgatás első napján közölte: a hatóság szerint az üzlet után létrejövő egyesült társaság torzíthatja a versenyt a különböző, előfizetéses és felhős szolgáltatások piacán, az egyik fő problémaként nevezte meg, hogy az Xbox konzolokon exkluzívvá válhatnak az Activision játékai, amivel hátrányba hozná a Sony és a Nintendo versenytársakat.

A Microsoft ügyvédje, Beth Wilkinson azzal érvelt a nyitóbeszédek során, hogy ha a végzésnek helyet adnak, az eljárás három évig is húzódhat. Az ügyvéd szerint az adminisztrációs rémálom arra kényszerítheti a céget, hogy inkább süllyessze el a tranzakciót, amelyet július 18-ig szeretne lezárni.

A napokban tehát döntő próbatételt vívnak a felek: ha a Microsoft javára dönt a bíróság, az egyben azt is jelezheti, hogy az FTC nem sorakoztatott fel kellően erős érveket, az esetleges gyenge pontok az ügylet kifogását is megkérdőjelezhetik. Amennyiben a bizottságnak sikerül elérnie az ideiglenes felfüggesztést, úgy nyomást gyakorolhat a két félre, hogy gondolják át a több milliárd dolláros üzlet feltételeit, vagy magát az üzletet.

A rivális Sony hangosan kritizálja az üzletet, attól tartva, hogy a PlayStation-játékosok elveszíthetik a Call of Duty-hoz való hozzáférést, amit a Microsoft tagad. Wilkinson ügyvéd azzal érvelt, hogy értelmetlen lenne, ha a Microsoft eltávolítaná a Call of Duty-t és más játékokat a PlayStationről, hiszen így a játék bevételeinek jelentős részét is elvesztené.

A Microsoft korábban már meggyőzte az európai hatóságokat, de az akvizíciós folyamat lezárásához a brit versenyhatóságnak és az amerikai kereskedelmi szövetségnek (FTC) is áment kellene mondani az ügyletre. A britek ilyen szempontból nem voltak kegyesek: áprilisban blokkolták a felvásárlást, ami ellen fellebbeztek a redmondiak, így már az amerikai térfélen a világ szeme.

Ha a felvásárlást nem sikerül legkésőbb júliusig lezárni, a feleknek új, a hatóságok számára meggyőzőbb megállapodást kell kötniük, vagy el kell állniuk eredeti szándékuktól, ami nem mellékesen hárommilliárd dolláros bánatpénz megfizetésére kötelezné a Microsoftot.