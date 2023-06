Minden fronton támadja Amerika a Microsoft-Activision üzletet

Minden lehetséges jogi eszközzel támadja a Microsoft és az Activision Blizzard egyesülését az amerikai kormányzat versenyügyekben illetékes hivatala, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, azaz a szervezet angol elnevezése alapján rövidítve az FTC.

A kormányszerv szerint az akvizícióban érdekelt két fél már ezen a pénteken bejelenthetik az akvizíció lezárását, dacára annak, hogy a brit versenyhatóság nem adott engedélyt az egyesülésre, az amerikai versenyhatóság pedig a helyi jogrendnek megfelelően nem halasztó hatályú bírósági eljárásban vizsgálja, hogy a 69 milliárd dolláros akvizíció milyen hatást gyakorol a videojátékok szegmensére.

Az FTC eredetileg tavaly decemberben indított hivatalon belüli jogi eljárást a Microsoft és az Activision Blizzard között létrejött felvásárlási megállapodás tárgyában, melynek első meghallgatását augusztus elejére tűzte ki a szervezet.

A hasonló megaüzleteket egyre kritikusabb szemmel kísérő amerikai kormányzat láthatóan szeretné elkerülni, hogy az FTC végleges döntése előtt aláírás kerüljön az adás-vételi szerződésre, az illetékes hatóság ezért ideiglenes, két hétre szóló korlátozó végzést, illetve ezzel egy időben egy tiltó végzést is kért a fúzióra a Szövetségi Bíróságtól.

A szakhatóság ezzel ugyanakkor komoly hazárdjátékot játszik, mivel ha a bíróság elutasítja a kérelmeket, azzal az akvizícióban érintett cégek az FTC saját eljárásában is előnybe kerülnek, ráadásul mindez fel is gyorsíthatja az egész jogi procedúrát - ahogy arra Brad Smith, a Microsoft elnöke és vezető jogásza már utalt is Twitteren.

Szakértők szerint nem lesz könnyű dolga a szervezetnek a bíróságon, mivel a Microsoft eddigi önkéntes vállalásai az akvizícióban ellenérdekeltek legtöbb méregfogát kihúzták. Túlnyomó részt ezen önkéntes vállalások hatására döntött úgy az EU versenyjogi szerve májusban, hogy nem áll a felek útjába és átengedi az évtized eddigi legnagyobb technológiai felvásárlását.