Folytatódnak a leépítések a Microsoftnál

Egy IT security meetupot és Beliczait is becsomagoltunk az idei SYSADMINDAY-be 4 klassz IT biztonsági előadással, nyereményjátékokkal, standuppal vár a hazai IT-üzemeltetők világnapja július 14-én. 4 klassz IT biztonsági előadással, nyereményjátékokkal, standuppal vár a hazai IT-üzemeltetők világnapja július 14-én.