A technológiai ipar eminense is leépítésbe kezd

A tavalyi évben többször bebizonyította a Microsoft, hogy a válság közepette is képes jelentős növekedésre és működésére jóval kevésbé hatnak a globális gazdasági folyamatok, mint más iparági szereplőkre. A tündérmesének most lehet vége, a cég ugyanis médiaértesülések szerint napokon belül jelentős, több ezer munkavállalót érintő létszámleépítési intézkedést jelenthet be.

A Sky News tudósítása szerint a globálisan mintegy 220 ezer munkavállalót foglalkoztató, redmondi székhelyű multi a dolgozói létszám 5%-át építheti le, ami legalább 11 ezer alkalmazottat érinthet - a lap által megkérdezett elemzők szerint ugyanekkor ez egy meglehetősen optimista forgatókönyvnek tűnhet.

Érdekesség, illetve szomorú egybeesés, hogy a létszámot tekintve szinte ugyanennyi dolgozó leépítését jelentette be az elmúlt hónapokban a technológiai ipar két nagyágyúja, a Meta és az Amazon is (előbbi szintén 11 ezer, utóbbi 18 ezer dolgozónak mond búcsút), jóllehet a Microsoft a technológiai iparon belül a tavalyi évben rendre felülteljesített az iparági benchmarkokhoz képest.

Az első botlást a 2023-as üzleti év első negyedéve hozta, melynek eredményeiről 2022 októberében számolt be a Microsoft. Akkor a cég gyakorlatilag összes részlegének mutatói elmaradtak az előzetes várakozásoktól, emellett különösen fájdalmasan érintette a Microsoftot a PC-piac befékeződése is. Ha ez nem lenne elég, az eddig stabil növekedést mutató vállalati felhős termék, az Azure is visszafogottan tudott csak nőni a negyedév során, jelezve, hogy a vállalati ügyfelek a gazdasági kihívásokra válaszul racionalizálják, átcsoportosítják a felhős költéseiket.

A Microsoft a jövő héten ismerteti a 2023-as üzleti év második negyedév számait, a várakozások szerint a cég ekkor fogja hivatalosan bejelenteni a dolgozói létszám csökkentésére vonatkozó terveket is.