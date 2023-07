Az egész internetből tanítaná saját chatbotját a Google

A Google hétvégén frissített adatvédelmi szabályzatában egyértelműsíti, hogy fenntartja rá a jogot, hogy a felhasználók interneten elérhető tartalmait összekaparja saját mesterségesintelligencia-eszközei fejlesztése céljából. Az új irányelv fogalmazása szerint a keresőcég az MI-modellek betanításához, illetve meglévő szolgáltatásai fejlesztéséhez is felhasználhatja a nyilvánosan elérhető információkat, említve a Google Fordítón túl a Bard chatbotot és a Cloud szolgáltatást. A szabályzat előző változatában még csak a nyelvi modelleket említette a cég, és nem nevezte meg a Bard chatbotot.

Az irányelvek általában azt írják le, hogy egy vállalkozás hogyan használja fel a szolgáltatásain belül közzétett felhasználói adatokat, de ebben az esetben a Google a nyilvánosan elérhető internet bármely részén közzétett adatok begyűjtésére és felhasználására igényt formál saját MI-jének tanításához, ami újabb adatvédelmi problémákat vet fel. A felhasználók bejegyzései, például évekkel ezelőtt írt étteremkritikák így akár a Bard tudástárát bővíthetik a jövőben, ami az internetezőket még tudatosabb használatra inti.

A nagy nyelvi modellekre épülő szolgáltatások korában egyre égetőbb kérdés, mekkora adatbázison és milyen minőségű adatokon sikerül kiképezni a szolgáltatásokat, a naprakész adattőke versenyelőnyt jelent. A Twitter és a Reddit a közelmúltban már megnehezítette a hozzáférést a platformjaikon közzétett tartalmakhoz, amire számos eszköz áll rendelkezésre, többek közt az API-hoz való hozzáférések letiltása, vagy fizetőssé tétele, ezzel korlátozva a bejegyzések tömeges letöltését. Ennek nyomán a fejlesztői készletekre támaszkodó alkalmazások használata és célja is ellehetetlenül, ez a Redditnél például a moderátorok lázadásához vezetett.

A lépés nem feltétlen meglepő az internet kapuőrének nevezhető keresőóriástól, és minden bizonnyal nagy visszhangot és kritikát lehet várni a lépéssel kapcsolatban, már csak azért is, mert a keresővel rendelkező rivális, például a Microsoft részesedése elenyésző a Google dominanciájához képest. Jogi terepen is felmerülnek majd kérdések, az Európai Unió már most is figyeli a Bardot (aminek európai bevezetése a helyi törvényeknek való megfeleltetés miatt csúszik), és a GDPR-nak való megfelelés is újabb probléma lehet.

A keresőcég szabályzata nem tesz rá utalást, hogy bármilyen módon kompenzálná az MI-je tanításához használt tartalmak előállítóit, és mivel a kereső dominanciája miatt a legtöbb vállalkozás és alkotó komoly erőforrást tesz bele abba, hogy láthatóvá váljon a keresőben és a találatok közt, a Google lépése akár visszaélésnek is nevezhető.