Nem problémamentes a Google Pixel Fold startja

Megjelentek az első negatív felhasználói visszajelzések a pár piacon már elérhetővé vált Google Pixel Foldról, többek közt töredezett és sérült kijelzőket jelentettek az újdonsült tulajdonosok. Ron Amadeo, az Ars Technica újságírója arról számolt be, hogy a kapott tesztpéldány mindössze négy nap alatt használhatatlan állapotba került. Az 5,8"-es külső és 7,6"-es, hajlítható belső OLED panellel szerelt készülék képernyőjének alján hétköznapi óvatos használat mellett egy fehér, maximális fényerőn világító 10 pixeles fehér sáv jelent meg, idővel pedig az érintéskijelzés sem működött az alsó térfélen.

Az újságíró hangsúlyozta, hogy nem érte semmilyen külső fizikai behatás a mobilt, nem ejtette le, vagy nyomkodta erősebben annál, amit a hétköznapi használat indokol. Amadeo arra a következtetésre jutott, hogy a panelre egy apró szemcse kerülhetett, ami összehajtáskor nyomás hatására megsértette a panelt védő ultravékony üveget, amit pont a plusz megerősítés nélküli részen találhatott el a szemcse, ezzel beszakítva a hordozóréteget.

A Redditen egy Fold tulajdonosa is beszámolt néhány apró horpadásról a képernyő ugyanezen a részén, míg egy másik Fold tulajdonos arról írt, hogy a képernyővédő fólia csúnyán levált pár nap után, több karcolást is előidézve. Szintén a Redditen jelezte egy másik felhasználó, hogy a mobil belső képernyőjén néhány óra elteltével élénk rózsaszín vonal jelent meg.

amadeo pixel foldja

A Pixel Fold tulajdonosok nincsenek egyedül a helyzettel: annak ellenére, hogy az évek során rengeteget fejlődtek a hajlítható képernyős készülékek, a Samsung Galaxy Z Fold és a Z Flip modelleket használók is időről időre számolnak be a kijelző megrepedezéséről, vagy a hajtások helyén tapasztalt rendellenességekről. A problémás korai példányokkal való találkozás azt is jelenti, hogy a Pixel Fold vásárlóknak a cég köztudottan nem túl segítőkész ügyfélszolgálati csapatával kell felvenni a kapcsolatot.

A Pixel Fold 1799 dolláros (kb. nettó 610 ezer forint) ára azt mutatja, hogy a hajlítható kijelzős eszözök továbbra is a prémium kategória felső tartományát képviselik, és nem egyhamar csökken az áruk több generációval később sem. A Google friss bejelentései közé tartozik, hogy a Pixel Fold javítási útmutatókat és alkatrészeket kínál majd az iFixit szolgáltatáson keresztül, tehát a házibarkács-programot kiterjeszti az új modellre is. Az összehajtható kijelzők javítása azonban bonyolult és kényes folyamat lehet, amire útmutató segítségével sem feltétlenül vállalkozhatnak a laikusok. Végső soron a könnyű javíthatóság döntheti el, hogy hány fogyasztó fektet be a borsos árú hajtogatható készülékekbe.

A Google a májusi I/O konferencián jelentette be hivatalosan a Pixel Foldot, amit ugyan alapvetően egy új formanyelv jegyében tervezték, de mutat néhány közös vonást a Pixel 6 és a Pixel 7 modellekkel, például a középen elhelyezett G betűs logót és a vízszintes kamerasávot. A kamera kerekített téglalap alakú formája és a belső kijelzőt ölelő vaskosabb kávák sem mondhatók modernnek, talán a Surface Duo 2-re emlékeztetnek. Az előlapot egy 5,8 hüvelykes OLED képernyő fedi, 17,4:9 képaránnyal, FHD+ (2092x1080p) felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel, így már önmagában, kihajtás nélkül egy teljes értékű Pixel készüléket kap a vásárló, amit a Samsung magas és vékony modelljeihez képest egy szélesebb, inkább irattartóra emlékeztető kialakítás jellemez.

Az eszköz kihajtásakor a felhasználó egy méretesebb, 7,6 hüvelykes nagy OLED kijelzőt kap 6:5 képaránnyal, 2208x1840p felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel, legfeljebb 1450 nites fényerővel. A telefon két felét acélból készült zsanér fogja össze, ami 180 fokos mozgástartományt tesz lehetővé, ezzel biztosítva, hogy a készüléket több szögben lehessen kényelmesen kihajtani. Az első visszajelzések szerint az eszköz szinte teljesen laposra össszehajtható, mivel a mozgóalkatrészeket igyekeztek minél inkább a készülék oldalához tolni, míg a Samsung csúcsmodelljénél mindenképpen felfedezhető a rés a kijelző két fele közt összehajtott állapotban.