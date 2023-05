A Google bemutatta a Galaxy Z Fold kihívóját

Az okostelefon-piacon pár éve jelentek meg az innovációnak szánt hajlítható kijelzős eszközök, a Samsung után a Huawei, az Oppo, a Honor, a Motorola állt elő saját modelljeivel. Egy ideje (ami években mérhető) már sejteni lehetett, hogy a Google is beáll a sorba, a kifejezetten nagyobb méretű kijelzőkre optimalizált Android 12L-vel már mintegy előkészítette az utat a készülékek új generációjának. A keresőóriás múlt héten erősítette meg hivatalosan, hogy most már tényleg jön a Pixel Fold, amiről az idei Google I/O fejlesztői konferencián árult el további részleteket.

A készüléket ugyan alapvetően egy új formanyelv jegyében tervezték, de mutat néhány közös vonást a Pixel 6 és a Pixel 7 modellekkel, például a középen elhelyezett G betűs logót és a vízszintes kamerasávot. A kamera kerekített téglalap alakú formája és a belső kijelzőt ölelő vaskosabb kávák sem mondhatók modernnek, talán a Surface Duo 2-re emlékeztetnek. Az előlapot egy 5,8 hüvelykes OLED képernyő fedi, 17,4:9 képaránnyal, FHD+ (2092x1080p) felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel, így már önmagában, kihajtás nélkül egy teljes értékű Pixel készüléket kap a vásárló, amit a Samsung magas és vékony modelljeihez képest egy szélesebb, inkább irattartóra emlékeztető kialakítás jellemez. A Corning Gorilla Glass üvegével védett megjelenítő 1550 nites csúcsfényerőt biztosít, adott a HD–támogatás és a 24 bites színmélység.

Az eszköz kihajtásakor a felhasználó egy méretesebb, 7,6 hüvelykes nagy OLED kijelzőt kap 6:5 képaránnyal, 2208x1840p felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel, legfeljebb 1450 nites fényerővel. A plusz műanyag réteg hivatott erősíteni az alatta lévő Ultra Thin Glass védelmén. A telefon két felét acélból készült zsanér fogja össze, ami 180 fokos mozgástartományt tesz lehetővé, ezzel biztosítva, hogy a készüléket több szögben lehessen kényelmesen kihajtani. Az első visszajelzések szerint az eszköz szinte teljesen laposra össszehajtható, mivel a mozgóalkatrészeket igyekeztek minél inkább a készülék oldalához tolni, míg a Samsung csúcsmodelljénél mindenképpen felfedezhető a rés a kijelző két fele közt összehajtott állapotban.

A Fold belsejébe ugyanaz a második generációs Tensor SoC került, ami a Pixel 7-et is hajtja, mindehhez 12 GB LPDDR5 RAM és akár 512 GB UFS 3.1 tárhely társul, emellett adott a Google Titan M2 biztonsági processzor és egy Private Compute Core az MI-funkciók eszközön való futtatásához. A gyártó egy 4727 milliamperórás akkumulátort pakolt a modellbe, ami a közlemény szerint 24 óránál több üzemidőt kínál, de akár 72 óra is kinyerhető belőle az Extreme Battery Saver funkcióval. Vezetékkel adott a 30W-os gyorstöltés, de támogatja a vezeték nélküli töltést is, és az IPX8 vízállóság (másfél méterig vízálló) jellemzi, ami továbbra is ritkaság a foldable telefonok között.

A Google Pixel telefonok korábban már több alkalommal bizonyították, hogy az egyik legjobb fotós képességekkel felvértezett eszközökről van szó, a keresőcég pedig láthatóan a Folddal sem szeretne csalódást okozni ilyen téren. A hátlapi kamerarendszer elsődleges kamerája egy optikai képstabilizátorral ellátott, 82 fokos látómezőt biztosító, 48 MP-es quad-PD érzékelő (f/1.7), emellé társul egy 10,8 MP-es ultraszéles kamera 121,1 fokos látómezővel (f/2,2), valamint egy 10,8 MP-es, 5x dupla PD telefotó kamera (f/3,05), ami húszszoros nagyításra képes. A hírhedten jó kameraszoftver főbb funkcióit a Fold is magáénak tudhatja, így adott a Magic Eraser, a Photo Unblur, a Rela Tone és a Live HDR+. Az eszköz hátsó kameráival akár 4K-s videók rögzítők 60fps-sel, míg az előlapi érzékelőkkel 4K 30 fps a legmagasabb érték. Emellett két, 8,3 megapixeles kamerát kínál - egyiket a külső kijelzőbe vájt lyukban a szelfik készítéséhez, míg a másikat a belső kijelzőn, a videóhívásokhoz.

A piacon lévő többi prémium összecsukható termékhez hasonlóan a Pixel Fold is egy, a bekapcsológombba integrált, oldalra szerelt ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, de az arcalapú feloldást is támogatja. Szoftveres téren a Fold az Android 13-ra épített, kifejezetten nagyképernyős készülékekhez szánt operációs rendszert futtatja, a telefon öt évig kap biztonsági frissítéseket. A cég elmondása szerint több mint 50 saját alkalmazását optimalizálta már nagyképernyős eszközökre, így a YouTube például egy speciális felhasználói felületet kapott, ami ekkora formátumon is kényelmes videónézést tesz lehetővé.

A Pixel Fold 1799 dolláros (kb. nettó 610 ezer forint) ára azonban azt mutatja, hogy a hajlítható kijelzős eszözök továbbra is a prémium kategória felső tartományát képviselik, és nem egyhamar csökken az áruk több generációval később sem. Felmerül a tartósság kérdése is, hiszen a Samsungnak több generációra volt szüksége ahhoz, hogy egy olyan modellt készítsen, ami maga mögött hagyhatja a az első elképzelés gyerekhibáit, így az idő fogja bizonyítani, hogy a Google-nek ez első alkalommal sikerülhet-e, vagy később ütköznek ki a problémák (a gyártó mindenesetre 200 ezer hajtogatást ígér).

A Pixel Foldot a Google Store-on keresztül Németországban, Japánban és az Egyesült Királyságban is értékesítik, de nem minden olyan országban érhető el, ahol eddig kaphatók voltak a Google mobiljai - természetesen a többi piacra harmadik fél kiskereskedőin keresztül is eljuthat.