Előfizetéses VR-szolgáltatást indít a Meta

A Meta hétfőn jelentette be a Meta Quest+ nevű előfizetéses szolgáltatását, melynek keretén belül a virtuális valóságban barangoló felhasználók havonta két új játékprogramhoz kapnak hozzáférést, hasonlóan PlayStation Plus-hoz és más havidíjas játékkatalógusokhoz. A programok aktív előfizetéssel játszhatók, és természetesen a Meta Quest Store-on keresztül lehet feliratkozni. A havonta 7,99 dollárba (vagy évente 60 dollárba) kerülő szolgáltatásban a Quest 2, a Quest Pro és az ősszel megjelenő Quest 3 eszközök támogatottak.

Júliusban a Pixel Ripped 1995 kalandjáték és Pistol Whip című FPS képezik az ajánlat részét, míg augusztusban a Walkabout Mini Golf sportjáték és a Mothergunship: Forge várhatók. A cég a közelmúltban bejelentette, hogy később komolyabb címekkel is előrukkol, például a Stranger Things VR, az Assassin’s Creed és a Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord játékokkal, amivel az ismert franchise-ok a virtuális térbe költöznek.

Introducing Meta Quest+ | VR Title Subscription Még több videó

Nem akarok menedzser lenni avagy az IC karrierút lehetőségei A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak? A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak?

Nem akarok menedzser lenni avagy az IC karrierút lehetőségei A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak?

A Meta Quest+ a közösségi óriás legújabb próbálkozása arra, hogy az eddig veszteségesen működő, virtuális és kiterjesztett valóság technológiákat fejlesztő Reality Labs egység valamivel több bevételt generáljon. A divízió az első negyedévben 3,99 milliárd dollár működési veszteséget jelentett, miközben 339 millió dollár bevételt tudott termelni. A Meta részvényei 3,5 százalékos mínuszban zártak hétfőn.

A konkurensek oldaláról nemrég az Apple lépett erősebbet a VR-ban és metaverzumban hódítani kívánó Metával szemben, amikor nemrég bemutatta a Vision Pro nevű, 3499 dollárba kerülő kiterjesztett valóságú headsetet. Ugyan a cupertinóiak fejlettebb technológiát tettek le az asztalra, a 499 dolláros Quest 3 headset jóval olcsóbb lesz a 3499 dolláros Vision Pro-hoz képest, így szélesebb felhasználói bázis számára jelenthet hozzáférhető alternatívát - hangsúlyozta korábban Mark Zuckerberg.

A Meta már régóta próbálja magát vezető pozícióba helyezni a virtuális és kiterjesztett valóság piacán, évente dollármilliárdokat öl bele fejlesztésbe, ami aggodalmat kelt egyes befektetők körében. Az Apple headset bár egy lényegesen drágább eszköz, de komoly konkurens lesz a versenyben. Ugyan a Metának voltak korai sikerei a VR-játékok területén, de nehezen tud betörni a prémium kategóriába, ahol az Apple sokkal erősebb lehet a jövőben.