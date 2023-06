Európában is elindult a Samsung házibarkács-programja

Június végére Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság felhasználói is élhetnek a Samsung javítóprogramja kínált lehetőséggel, miután a gyártó az amerikai bevezetés után múlt hónapban Dél-Koreára terjesztette ki a programot. Hogy Magyarország a jövőben szóba jöhet-e következő állomásként, még nem tudni, kérdésünkkel megkerestük a gyártó hazai képviseletét.

Ahogy a tavalyi amerikai induláskor, jelenleg is érvényben van pár korlátozás, mivel a program jelenleg az S-sorozatú zászlósmodellek három korábbi generációját, a Galaxy S20-at, S21-et és S22-t érinti, ezeken a készülékeken a kijelző, a hátlap és a töltőcsatlakozók az otthon cserélhető komponensek.

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére! Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

A telefon szétszedéséhez szükséges szerszámkészletet 30 euróra árazta a cég, aminek az értékesítését a hivatalos forgalmazókon keresztül juttatja el a felhasználókhoz, ahogy a javítás lépésein végigvezető útmutatókat is mellékeli. Az árakat is már nagyjából tudni: egy Galaxy S20 új töltőportja 50 euróba kerül, a hátlap nagyjából ugyanennyi, míg a kijelző 200 eurós áron lesz kapható. A magasabb kategóriás modellek alkatrészei drágábbak, így például egy S22 Ultra képernyője 310 eurós címkét kap.

Továbbra is érvényes viszont az apró szépséghiba, hogy a kijelzőpanel cseréjéhez vásárolt készlettel egy új akkumulátort is kap a vásárló, mivel a két alkatrész valójában egy fődarabnak számít, így ha valaki valamilyen okból kifolyólag otthon akarja kicserélni az elöregedett akkumulátort az okostelefonjában, akkor a kijelzőt is cserélnie kell vele együtt, mivel a két egység otthoni körülmények között elválaszthatatlanul össze van ragasztva.