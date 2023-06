Fontos fejlesztéseket kaphat az NFC szabvány

A Near Field Communications (NFC) szabvány már 2004 óta létezik, az NFC Forum keretein belül a már létező RFID szabványokra épülve hozta létre a Nokia, a Philips, a Sony, illetve 150 egyéb további cég. A szervezet a napokban nyilvánosságra hozta a szabvány tervezett jövőbeli fejlesztéseinek ütemtervét, ami egészen 2028-ig vázolja az NFC újabb mérföldköveit, erről június 27-én nyilvánosan is bővebben beszél egy webinárium keretén belül.

Az Apple, a Google és más technológiai cégek által előkészített ütemterv több kulcsfontosságú fejlesztést hozna a következő 2-5 évben, az egyik az NFC-kapcsolatok tartományának kiterjesztése. Az NFC különböző passzív és aktív eszközök, kártyák, okostelefonok számára tesz lehetővé gyors, azonnali, de egyszerű kommunikációt, ám jelenleg az eszközöknek 5 milliméteres távolságon belül kell lenniük egymáshoz képest.

Nem akarok menedzser lenni avagy az IC karrierút lehetőségei A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak? A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak?

Nem akarok menedzser lenni avagy az IC karrierút lehetőségei A június 28-i karrier meetupunkon azoknak az IT szakembereknek szeretnénk segíteni, akik a menedzserkedést elutasítják. Milyen lehetőségeink maradnak?

Az NFC Fórum négy-hatszorosára szeretné meghosszabbítani a hatótávolságot, ami körülbelül 30 millimétert jelenthet. Ez nemcsak azt tenné lehetővé, hogy az érintés nélküli fizetés valóban érintésmentessé váljon, hanem gyorsabbá és egyszerűbbé válnának a tranzakciók, plusz mozdulatok nélkül.

A hatótávolság növelése mellett a kollektíva szeretné az NFC-n keresztüli vezeték nélküli töltés teljesítményét 1 W-ról 3 W-ra növelni, ami lehetővé tenné a vezeték nélküli tápellátást és a kisebb eszközök töltését. Ugyan ez még mindig harmatos a Qi-szabvány maximális 15W-os teljesítményéhez képest, mégis előrelépésnek számít.

Természetesen idő kérdése, mire a hétköznapi felhasználók eszközeihez is eljutnak a fejlesztések. Az ütemterv olyan változtatásokat is tartalmaz, amelyek az értékesítési pontok tranzakcióit is megkönnyítik. Az Apple tavaly engedélyezte például a Tap to Pay API-t, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy az iPhone-okat fizetési terminálokká (POS) alakítsák. A jövőbeli NFC-szabványok célja, hogy ezt a funkciót natívvá tegyék, így a vállalkozások és magánszemélyek bárhol fogadhatnának kifizetéseket ilyen módon.