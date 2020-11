Iparági összefogással kapnak NFC-s töltést az aktív stlyusok

Lökést adna az okostelefonokhoz mellékelt aktív stylusok terjedésének az NFC szabvány gondozásáért felelős NFC Forum, illetve az aktív érintőtollas iparági szabványokat kezelő Universal Stylus Initiative (USI) együttműködése. A partnerség a stylusok töltését igyekszik hatékonyabbá tenni, az NFC Forum WLC (Wireless Chargint Specification) megoldásának integrálásával a szabványos érintőceruzákba.

A technológiával az USI érintőtollak vezeték nélkül, akár 1 watt teljesítménnyel tölthetők, közvetlenül az okostelefonról vagy más mobileszközökről. A WLC szabvány a 13,56 MHz-es alapfrekvenciára támaszkodik, annak segítségével egy NFC-képes készüléken egyetlen antennával kiszolgálható mind a töltés, mind pedig az adatkommunikáció - ennek megfelelően az ideális az olyan, kis teljesítményű eszközök töltésére, mint az érintőceruzák - ugyanakkor a két szervezet közleménye szerint akár okosórák, fitneszkarperecek vagy vezeték nélküli fülhallgatók töltésére is alkalmas lehet.

Jelenleg a piacon egyedül az USI kínál nyílt, az érdeklődő cégek által szabadon felhasználható aktív stylus technológiát, amellyel ráadásul a különböző érintőkijelzős eszközök közötti átjárhatóság is biztosítható, vagyis ugyanaz az érintőtoll a megoldást támogató okostelefonon, notebookon és tableten is bevethető.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a technológia mikor bukkanhat fel végfelhasználói eszközökben, mindenesetre az egyszerűbb töltés számos gyártó számára vonzóbbá teheti az aktív stylusokat, akik eddig ódzkodtak a hasonló kiegészítők bevezetésétől. Az okostelefon-piacon az érintőtollas bevitel nem mondható túlzottan elterjedtnek, annak szinte egyetlen jól ismert zászlóvivője a Samsung Galaxy Note széria. A pletykák szerint ugyanakkor a Samsung jövőre több csúcstelefonjában is biztosít majd támogatást aktív érintőtollaihoz (a Note sorozatot pedig meg is szüntetheti) ami a riválisokat is arra sarkallhatja, hogy szélesebb körben nyissanak a stylusok felé.