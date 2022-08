Elindult a Samsung házibarkács-programja is

Az Apple után idén áprilisban a Samsung is bejelentette otthoni javítási programját, ami a cég legtöbb csúcskészülékét egyelőre még nem érinti, és csak az Egyesült Államokban élők csatlakozhatnak hozzá. A technológiai vállalat a napokban indította el a programot, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eredeti alkatrészeket vásároljanak a Galaxy S20, S21 és Tab S7+ modellekhez. Az iFixittel együttműködésben kiadott készlet útmutatókat és szerszámokat is tartalmaz, de egyelőre csak a kijelzők, a töltőcsatlakozók és a hátsó üvegborítások javítása végezhető el vele.

A töltőportok ára 67 dollár, a képernyők pedig körülbelül 230 dollárba kerülnek a mobil típusától függően, a hátsó üvegborítások 70 és 90 dollár között mozognak - amik borsosak, de persze még így is olcsóbb alternatívát jelenthet az otthoni bütykölés, mint egy új telefon megvásárlása (a Galaxy S21 például újonnan 850 dollár). A javítókészletek egy visszaküldési címkét tartalmaznak, ahová az elromlott alkatrészek visszajuttathatók újrahasznosítás céljából.

A program egyelőre az Egyesült Államokra korlátozódik, és az olyan legfrissebb modelleket még nem érinti, mint a Galaxy S22, Tab8, Galaxy Note vagy a Galaxy Z Flip/Fold sorozat.

Az Apple több hónapos késéssel áprilisban indította el az egyes hardverek alapvető komponenseinek otthoni javítására vonatkozó programját, szintén az USA-ban, és a legtöbb forgalomban lévő almás eszközt ezzel együtt is csak a szakszervizek javítják, az új irány ugyanakkor ettől függetlenül mindenképpen pálfordulásnak tekinthető a cupertinói cég korábbi gyakorlatához képest. A Self Service Repair programban egyelőre az iPhone 12 és 13 sorozatú okostelefonok egyes alkatrészei (jellemzően kijelző, akkumulátor, kameramodul) cserélhetők házilag, később pedig Mac-ek is javíthatók lesznek így, igaz, itt megkötés, hogy csak azoknál a modelleknél engedélyezett a hivatalosan támogatott házibarkács, melyek az M1 processzort, vagyis a cég saját fejlesztésű rendszerprocesszorát tartalmazzák.

Az Apple valamilyen okból úgy döntött, hogy közel 50 dollárért biztosít szerszámkölcsönző készleteket egy heti használatra, de a Samsungéhoz képest lényegesen több alkatrészt és eszközt kínál a kiválasztott termékcsaládokhoz, beleértve a kamerákat és a sim-tálcákat. A szolgáltatása hasonló árazású, mint a dél-koreaiaké, bár az iPhone gyártó javítókészletei a visszáru jóváírásoknak köszönhetően végül valamivel kevesebbe kerülhetnek. Az ingyenes szállítási szelvényen kívül a Samsung nem ajánl jóváírást a visszaküldési-újrahasznosítási szolgáltatásaiért. Összességében ez egy jó indulás, de a Samsung erőfeszítései egyelőre gyengécskének tűnnek, és még messze van attól, amit a felhasználók és a hatóságok egy ideje már látni szeretnének a mobilgyártóktól otthoni javítás terén.

Hamarosan más nagy tech cégek is lépni készülnek az ügyben: a Google áprilisban azt mondta, hogy még idén elérhetők lesznek a Pixel 2-től a Pixel 6 Pro modellekig használható alkatrészek, továbbá azt ígérte, hogy az Egyesült Királyságban, Kanadában és Európában, valamint az Egyesült Államokban is lesznek javítási lehetőségek. A Microsoft egyelőre nem nyilatkozott saját javítási szolgáltatás indításáról, de a témával kapcsolatban annyit árult el, hogy dolgozik az ügyön.

Tavaly nyáron Joe Biden szorgalmazta a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál, hogy hozzon új szabályokat és érvényesíthető legyen a felhasználók javításhoz való joga. A vállalatokra az Egyesült Államok mellett az Európai Unió is kezd egyre nagyobb nyomást helyezni. A javításhoz való jogot már az Európai Parlament is indítványozta a "körforgásos gazdaság szemlélete" és a fenntarthatóság jegyében, amely szerint fel kell számolni a javítás, a továbbértékesítés és az újrahasználat akadályait. Ennek érdekében az EU is tervezi a francia szabályozáshoz hasonló javíthatósági indikátorok bevezetését. Márciusban egy friss kimutatás is szemléltette, hogy milyen messze vannak még a legnagyobb vállalatok a laptopjaik és mobiltelefonjaik egyszerű otthoni javíthatóságától, egyelőre nagyon sok hely van még a fejlődésnek ezen a téren.