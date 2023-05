Folyamatosan reklámokkal bombáz az ingyenes tévé

Az ingyenes tévészolgáltatások (Free Ad-Supported Streaming TV, azaz FAST) az utóbbi időszakban különösen népszerűnek számítanak az Egyesült Államokban - ingyen azonban még senki nem nézett tévét, ahogy ingyen ebédet sem evett senki, és ez igaz ezekre a konstrukciókra is, hiszen a műsorok terjesztését reklámbevételből fedezik ezek a hálózatok. Az egyik legsikeresebb ilyen kezdeményezés, a Pluto TV társalapítója most továbbgondolva a koncepciót a ingyenes tévékészüléket is adna a nézőknek.

A Telly esetében az alapgondolat voltaképpen nem új, hiszen itt is reklámok nézegetésével kell fizetni a szolgáltatásért (jelen esetben termékért), a megvalósítás viszont egészen formabontó. A cég által megálmodott tévékészülék ugyanis valójában két kijelzőt tartalmaz, a fenti, Theatre Display elnevezésű panel a szokásos lapostévé-formátumot kínálja, az alatta lévő, leginkább egy keskeny bannerformához igazodó Smart Display-en pedig a hirdetések és egyéb widgetek jelennek meg.

A két panelt egy soundbar választja el egymástól, az egység működését pedig saját tévés operációs rendszer, a TellyOS biztosítja.

Ez a rendszer ugyan semmilyen népszerű streaming platformhoz nem rendelkezik applikációval, a gyártó azonban frappáns megoldással oldotta meg ez a problémát: a készülék mellé jár egy 4K-s Android TV-s lejátszó is, ami a tévé HDMI-bemenetére csatlakoztatható.

A Telly rendszere a The Verge beszámolója szerint az 55"-es főképernyőn megtekintett tartalmat semmilyen formában nem befolyásolja, ugyanakkor előfordulhat, hogy a nagyobb kijelzőn is valamilyen támogatott tartalom jelenik meg abban az esetben, ha az éppen nincs használatban.

Az ingyenes tévé emellett egy kamerával is rendelkezik, mely az alkotók szerint lehetőséget biztosít az "ingyenes, mozgáskövetéses fitnesz-applikációk" használatára - ugyanakkor attól sem kell tartani, hogy a kamera folyamatosan éberen figyelné a tévé előtt ülőket, mivel az optika elé mechanikus takarást lehet húzni.

A Telly a fentieken túl már induláskor 40, a második kijelzőt (is) támogató játékkal, zenestreaming-platformok támogatásával és saját hangasszisztens-rendszerrel érkezik.

Az ingyenes tévére már megkezdődött az előregisztráció, a cég első körben félmillió egységet oszt szét a leggyorsabban jelentkezők közt ezen a nyáron - egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban.