Platformfüggetlenné válhat a Samsung IPTV-szolgáltatása

A Samsung okostévéken, okostelefonokon és tableteken kívül rövidesen más gyártók készülékeit vásárló felhasználók is találkozhatnak majd a dél-koreai multi saját, ingyenes, reklámokat tartalmazó tévés OTT (over-the-top) szolgáltatásával, a Samsung TV Plus-szal - írják jól értesült források. A cég állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat a TCL-lel a streaming app licenceléséről, utóbbinak egyébként a legtöbb gyártóhoz hasonlóan szintén van ingyenes streaming platformja.

A Samsung okostévéin gyárilag megtalálható - Magyarországon egyelőre nem elérhető - TV Plus 2015-ben indult, az azóta eltelt évek során pedig meglehetősen sikeres platformmá nőtte ki magát. A 24 országban elérhető szolgáltatás összesen 1600 csatornát közvetít, ebből a legnagyobb választék - 220 csatorna - a gyártó legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban érhető el.

A gyártó az elmúlt években számos sikeres TV-s franchise jogait is megszerezte, így a Samsung TV Plus-on elérhetők többek között a Top Gear, az NCIS, a Lángoló Chicago vagy az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály. A szolgáltatás emellett több helyi és országos tévécsatornát is streamel a Samsung eszközeire, melyet a cég saját csatornákkal is kiegészít.

A TV Plushoz hasonló ingyenes, reklámokat tartalmazó streaming platformok különösen népszerűnek számítanak a tengerentúlon, ahol a cord cutting jelenség részeként egyre több előfizető hagyja ott a hagyományos kábeltévés platformokat az olcsóbb vagy ingyenes streaming alternatívákért cserébe. Az amerikai piacon egyre több (gyártó)független szereplő bontogatja szárnyait, köztük a Paramount-féle Plutóval, az NBC Peacockjával vagy a Fox Tubijával.

Szakértők szerint ezeknek a platformoknak a sikerét éppen az alapozhatja meg, mennyire vannak platformszinten integrálva egy-egy gyártó megoldásaiba, vagyis a belépő a sikerhez az lehet, ha a streamer app a gyári szoftverválaszték részét képezi, lehetőleg minél több eszközön.