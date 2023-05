Szinte trendi a butatelefon a Z-generációnál

A popkultúra, a zeneipar és a videójáték-ipar trendjei mind azt mutatják, hogy a nosztalgiára vágyó vásárlók potenciális piacot jelentenek, legyen szó klasszikus játékkonzolokról, zenelejátszókról, de erről árulkodik akár a vinyl-lemezek és polaroidkamerák népszerűségének felfutása. Az SNES Classic Mini konzolból a Nintendo például több mint ötmillió darabot adott el egy évvel azután, hogy 2017-ben piacra dobta a készüléket. Ezt tükrözik a mobilpiacon a régi modellek újraélesztett kiadásai (Alcatel Go Flip 3, Nokia 3310 Dual Sim, Nokia 8110 4G), vagy hogy egyes gyártók olyan feature telefonokkal egészítik ki a portfóliójukat, amik csak a legalapvetőbb funkciókat kínálják, így a hívás vagy SMS-zés lehetőségét, jellemzően rendkívül pénztárcabarát áron.

A funkciómobilok nem rendelkeznek a modern készülékek markáns jellemzőivel, így nem használnak bonyolult kamerarendszereket, fejlett érintőkijelzőket, színes alkalmazásokat, bár az elmúlt néhány évben megjelent telefonok egy része Android vagy KaiOS operációs rendszert használ, így akár a legnépszerűbb appok is futtathatók a Google Play Áruházból, esetleg adott pluszban egy butított böngésző interneteléréssel. Hozzá kell tenni, hogy egyes területeken, így a fejlődő országokban nincs is sok választási lehetőségük a fogyasztóknak.

Értelemszerűen az ilyen típusú készülékek nem jelentenek különösebb veszélyt az okostelefonok dominanciájára, de továbbra is fontos részpiacról van szó. Az elmúlt évek számait nézve a piacelemzők szerint a buta-, vagy funkciótelefonok eladási számai csökkenni látszanak, mivel az okostelefonok olcsóbb modelljei is egyre hozzáférhetőbbé válnak, különösen a fejlődő országokban.

Az Egyesült Államokban azonban a globális lefelé ívelő trenddel ellenben az érdeklődés élénkülése látszik – cikkezett a jelenségről a CNBC, amiben szerepet játszhat a mentális egészség és a készülékekkel való kapcsolat egyensúlyban tartására irányuló törekvések a fiatalabb korosztály részéről. A Nokia márkanevet birtokló HMD Global állítása szerint továbbra is milliókat ad el a butamobilokból és a hagyományos kagyló kialakítású mobilokból, amiket olyan modernkori előnyökkel szereltek fel elődeikhez képest, mint a GPS vagy a hotspot lehetősége. A HMD Global telefonjainak eladásai 2022-ben nőttek az USA-ban, havonta több tízezer nyomógombos készüléket árusítottak a mobilokból, ugyan a globális szinten csökkentek - kommentált a hírt a cég.

Az elemzőcég szerint Észak-Amerikában a butatelefonok piaca nagyjából egyenletes, de a következő öt évben akár 5%-kal is növekedhet. A fejlődő világban továbbra is az ilyen típusú telefonkészülékek lesznek az uralkodóak, mivel nemhogy az 5G, de a 4G-hálózatok előnyeit sem igazán élvezhetik.

A magyar piacra vonatkozóan a HMD Global Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia és adriai régióért felelős sales managere, Mészáros Zoltán a HWSW-nek elmondta:

A klasszikus készülékek fogadtatása a különböző generációk körében is pozitív. Az idősebb vásárlók vásárlási hajlandósága mögött húzódó fő indok, hogy nem akarnak foglalkozni az okostelefonok vélt bonyolultságával, a szülők egy része pedig nem szeretné, hogy gyermeke hozzáférjen a közösségi médiához. Ehhez hozzáadódik az üzleti szegmens is: a vállalatok számára kiemelten fontos a tartósság és a hosszú üzemidő, vagy egyszerűen csak nem szeretnék minden alkalmazottjuk számára elérhetővé tenni az adatforgalmat, vagy appokat telepíteni.

Természetesen ez a piac is változik: egyre nagyobb darabszámot képviselnek a 4G-képes nyomógombos modellek, amiknek extra lendületet adott az NMHH idén márciusban véget ért készülékcsere-programja is. A Nokia 8210 4G és a Nokia 2660 Flip is, amik korábbi ikonikus Nokia modellek újragondolt változatai, és jelenleg is igen népszerűek a magyar piacon – mondta el a HMD Global képviselője.