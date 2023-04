Kódolási képességgel bővült a Google Bard

Új képességgel bővült a ChatGPT ellenfeleként aposztrofált Google Bard, a nagy nyelvi modellen alapuló chatbot már kódot is generál több mint 20 különböző programnyelven. A Google Research részleg termékvezetője, Paige Bailey bejegyzése szerint a kiterjesztett képességű Bard így már a programozási és szoftverfejlesztési feladatokban is segíthet növelni a produktivitást a jövőben, mivel a kódok generálásán túl debuggolni is tud, illetve kérésre magyarázatot fűz az előállított kódhoz, vagy optimalizálja azt a gyorsabb futás céljából.

A Bard programozási képességeit több mint 20 nyelvvel lehet kihasználni, természetesen adott az olyan népszerű nyelvek ismerete, mint a C++, Go, Java, JavaScript, Python, Typescript. Ezen felül a Google Sheets funkcióit is támogatja, illetve a Pythonban írt kódok másolás-beillesztés nélkül exportálhatók a fejlesztők munkáját segítő Google Colabba, ami lehetővé teszi a kód egyszerű végrehajtását a webböngészőben.

Elég mély a nyúl ürege, avagy mi is az a service mesh? A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét. A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét.

Elég mély a nyúl ürege, avagy mi is az a service mesh? A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét.

Amennyiben egy generált kód valamilyen hibaüzenetet eredményez, és a felhasználó ezt jelzi a Bardnak, a szoftver segít a hibakeresésben, illetve magyarázatot kérhet az előállított kódhoz, hogy könnyebben megértse a mögötte álló logikát. Emellett gyorsabb kódot, vagy fordítást kérhet egyik nyelvről a másikra.

A Google hangsúlyozza, hogy a Bard kódgeneráló, hibakereső és magyarázó képességei főleg azok számára hasznosak, akik kezdőnek számítanak a programozás világában, és a fejlesztés jelenlegi állapotában pontatlan, félrevezető, vagy hamis információkat állíthat elő, miközben azok legitimnek tűnnek. Tehát könnyen adhat olyan kódot a fejlesztőknek, amik hiányosak, vagy akár nem a várt eredményet produkálják.

Hogy a gyakorlatban milyen minőségben kódol és mennyire lesz hasznos a Bard, egy másik kérdés, mivel az OpenAI ChatGPT-jéhez képest egyelőre korlátozott képességekkel bír a Google fejlesztése. A cég múlt hónapban kezdte el óvatosan nyitni a Bardot tesztelő szűk felhasználó kört, és egyelőre még mindig kísérleti fejlesztésként hivatkozik rá. Jelenleg egyelőre szintén csak kis számú felhasználó számára érhető el, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság felhasználói iratkozhatnak fel a várólistára hozzáférésért, akik a Google hagyományos keresőeszközének futtatása helyett cseveghetnek a bottal és kérdéseket tehetnek fel, a cég az ő visszajelzéseik alapján fejleszti a terméket, többek közt a kódolást is azért építették be, mert a tesztelők jelentős része ezt a funkciót hiányolta belőle.