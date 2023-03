Elindult a Google Bard nyilvános tesztje

Sundar Pichai Google-vezérigazgató februárban jelentette be hivatalosan is a kísérleti fázisban lévő Bard nevű projektet, amiről akkor még nem sok technikai részletetet lehetett tudni, de nyilvánvalóvá vált, hogy a Microsoft ChatGPT-jének robbanó népszerűségét nem nézi tétlenül a keresőóriás sem. Kedden elindult a chatbot nyilvános tesztje is, hogy a keresőcég minél több visszajelzést kaphasson a felhasználóktól a chatbot használata során, de természetesen még mindig szűk körről van szó: egyelőre az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság felhasználói iratkozhatnak fel a várólistára hozzáférésért.

Nem lehetne kijelenteni, hogy a Google le lenne maradva, csupán jobban védte a nyilvánosság elöl saját technológiáit: korábban már megmutatta a korlátozottan működő LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) nyelvi modellt is, ami valójában a Bard alapját képezi, ráadásul 2017-ben publikálta Transformer nevű neurális architektúráját, amelyet alapvetően gépi fordítás céljából hozott létre, ez pedig mind a nyelvtechnológia, mind a beszédtechnológia piacvezető technológiájává vált.

Jack Krawczyk vezető termékigazgató által bemutatott demó alapján a Bard a ChatGPT-től eltérően szövegblokkokat hoz létre, és nem szavanként generálja a válaszokat. Emellett kapott egy olyan funkciót is, amelynek révén három válasz vázlatát tudja mutatni, hogy a felhasználó kiválaszthassa a neki legjobban tetsző kiindulási pontot (ez inkább a kalandjátékok metódusára emlékeztet, mint egy internetes keresőre).

A Bard az OpenAI szoftverétől eltérően nem képes kódírásra, a fejlesztők pedig a memóriáját is korlátozták. Miután a múlt havi bemutató hatására egy rosszul adott válasz 100 milliárd dollárt faragott le az Alphabet piaci értékéből, a Google kiköti, hogy a "kísérleti" chatprogram továbbra is hibázhat, és érdemes fenntartással kezelni a válaszait. A technológia korlátairól és a nyelvi modellek tipikus jelenségéről, a hallucinációról korábban három hazai szakemberrel is beszélgettünk.

Az egyébként is felerősödött versenyhangulat hevében múlt héten a Microsoft és a Google is erős bejelentésekkel jelentkezett, mindössze pár nap eltéréssel. A Google múlt kedden közölte, hogy szövegek és képek generálásához fejlesztett, gépi tanulásos újításokat épít a Google a Workspace-termékekbe, többek közt a Gmailbe és a Dokumentumokba. Pár napra rá a Microsoft jelentkezett azzal a hírrel, hogy Copilot néven generatív képességeket a Microsoft 365 alkalmazások, amik nem csak az e-mailek és prezentációk létrehozásában segítenek az üzleti ügyfeleknek, de összefésülnek valamennyi céges adatot, hogy a személyes vállalati chatbot könnyen válaszoljon a legtöbb szervezeti munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésre.