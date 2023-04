Újra nekifutnak a gamerek az Activision-üzlet megakasztásának

Újabb jogi eljárás indulhat annak érdekében, hogy megakadályozza a tavalyi év azóta is rekord értékűnek számító akvizíciós ügyletének létrejöttét: amerikai gamerek az első változathoz képest egy több ponton átdolgozott, pontosított csoportos keresetet nyújtottak be az illetékes kaliforniai bíróságnak, mely márciusban egyszer már elutasította a magánszemélyek beadványát.

Az ominózus első keresetet tavaly decemberben adta be a Kaliforniai Szövetségi Bíróságon tíz magánszemély, két héttel azután, hogy az amerikai versenyfelügyeleti szerv, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság saját hatáskörében is megindította a jogi eljárást az akvizíció ellen. Ennek az eljárásnak a kimenetele ugyanakkor nem halasztó hatályú, ráadásul az első meghallgatás is csak augusztusban várható, jóval azután, hogy az akvizíciót vizsgáló brit és uniós hatóságok döntenek az ügyben.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

A mostani csoportos kereset elkaszálása kapcsán a bíró arra hívta fel a figyelmet, hogy a beadványban szereplő állításokat, miszerint a felvásárlás többek között növekvő árakhoz, csökkenő innovációhoz és a választék szűküléséhez vezet, nem sikerült megfelelően alátámasztaniuk a benyújtóknak.

A hétfői beadvánnyal kapcsolatban a Microsoft hosszú ideje hangoztatott érveit ismételte, azaz a cég szerint teljesen alaptalan minden olyan állítás, mely azt sugallja, hogy a videojátékok szegmensében a tranzakció a verseny intenzitásának csökkenéséhez vezethet. A redmondi cég már az első beadvány kapcsán is kifogásolta, hogy a felperesek 11 hónapot vártak a jogi lépések bejelentése előtt, ehhez képest ráadásul további hónapokkal később álltak csak elő egy meglehetősen gyenge lábakon álló beadvánnyal.

A Microsoft és az Activision Blizzard között létrejött felvásárlási megállapodás engedélyeztetési folyamata jelenleg több kontinensen párhuzamosan zajlik, így a hatóságok és más entitások az Egyesült Államokban, Európában és Japánban egyaránt vizsgálják az ügylet potenciális hatásait - a versenyjogi vizsgálatok lezárására a következő hetekben, hónapokban lehet számítani.