Lesöpörték az Activision felvásárlását blokkoló keresetet

A bíróság hétfőn tárgyalásra alkalmatlannak ítélte azt az amerikai gamerek által benyújtott csoportos keresetet, melyet azzal a céllal nyújtottak be a felperesek, hogy a testület blokkolja az Activision Blizzard 69 milliárd értékű, rekord magas értéken tervezett felvásárlását. A döntés kisebb győzelem a vevőnek, a Microsoftnak, de a redmondi óriáscég előtt még számos leküzdendő akadály tornyosul, mielőtt nyélbe ütheti az üzletet.

Az ominózus keresetet tavaly decemberben adta be a Kaliforniai Szövetségi Bíróságon tíz magánszemély, két héttel azután, hogy az amerikai versenyfelügyeleti szerv, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság saját hatáskörében is megindította a jogi eljárást az akvizíció ellen. Ennek az eljárásnak a kimenetele ugyanakkor nem halasztó hatályú, ráadásul az első meghallgatás is csak augusztusban várható, jóval azután, hogy az akvizíciót vizsgáló brit és uniós hatóságok döntenek az ügyben.

A mostani csoportos kereset elkaszálása kapcsán a bíró arra hívta fel a figyelmet, hogy a beadványban szereplő állításokat, miszerint a felvásárlás többek között növekvő árakhoz, csökkenő innovációhoz és a választék szűküléséhez vezet, nem sikerült megfelelően alátámasztaniuk a benyújtóknak.

A Microsoft eddig minden vizsgálat és jogi eljárás kapcsán leszögezte, hogy az akvizíció semmilyen módon nem torzítja a versenyt a videojátékok piacán, illetve a kifogásokban megfogalmazottakkal éppen ellentétes hatást vált majd ki, azaz elősegíti a versenyt, és mind a játékosok mind a videojáték-fejlesztők számára többlet lehetőségeket biztosíthat.

A cég eddig sikerrel állította az ügye mellé a Nintentód és az Nvidiát - mindkét vállalattal tíz évre szóló licencmegállapodást kötött a Microsoft, mely biztosítja, hogy a jövőben az Xbox (PC) platformon megjelenő címek egy évtizedik automatikusan bekerülnek a Nintendo és az Nvidia katalógusába. Az ügylet leghangosabb ellenzője, a japán Sony ugyanakkor eddig hallani sem akart hasonló licencmegállapodás aláírásáról, a különböző meghallgatásokon pedig kitartóan érvel amellett, hogy az Activision Blizzard tulajdonosi szerkezetének változása hosszútávon igenis torzítja a versenyt a videojátékok szegmensében.