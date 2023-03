Több politikus is ellenzi a TikTok amerikai betiltását

A hónap elején a Biden-adminisztráció azt követelte a TikTok kínai tulajdonosaitól, hogy adják el részesedéseiket, máskülönben kilátásba kerül az alkalmazás teljeskörű betiltása az Egyesült Államokban. Korábban Donald Trump republikánus elnök próbálkozott hasonlót végigvinni, de az alkalmazás elleni erős fellépést az amerikai bíróságok megakadályozták. Az ultimátum a nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozó Fehér Ház eddigi legmarkánsabb ellentámadása, és az első alkalom, amikor az USA betiltással fenyegetőzik Biden kormányzata alatt.

Ez azonban most sem tűnik egyszerű körnek. Rand Paul amerikai republikánus szenátor elutasítja a kínai hátterű TikTok alkalmazás betiltására tett javaslatot, szólásszabadság miatti aggodalmakra, illetve a közösségimédia-cégekkel szembeni egyenlőtlen bánásmódra hivatkozva. A szenátus előtt több erős mondat is elhangzott a tisztviselő szájából, többek közt az a kijelentés, hogy a TikTokkal szemben megfogalmazott adatgyűjtési vádak bátran alkalmazhatók lehetnének az amerikai tech cégekkel szemben is.

A politikus szerint amennyiben a republikánusok elfogadják a törvényjavaslatot, egy generáción keresztül fogják elveszíteni a választásokat, magát a betiltást pedig a kínaiak cenzúrájához hasonlította. Felhívta rá a figyelmet továbbá, hogy szerinte egy ilyen eset precedenst teremthet, és az elnök lényegében korlátlan felhatalmazást kapna az ellenhangok betiltására.

Josh Hawley republikánus szenátor egyhangú beleegyezést kért a TikTok betiltásáról szóló törvényjavaslathoz, ami szerinte nem csak megvédené az amerikai felhasználókat, de egyben üzenet lenne a kommunista Kína felé, hogy az USA "nem megvásárolható". A TikTokot az Egyesült Államokban 150 millióan használják.

De nem csak a republikánusok elégedetlenek, Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő egy pénteki TikTok-videóban ellenezte a TikTok betiltását, "példátlannak" nevezve a kezdeményezést. Ezen kívül múlt héten a képviselőházban három demokrata ellenezte a belógatott korlátozást, emellett a szólásszabadságot képviselő csoportok egyik legfontosabbika, az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége (ACLU) is aggodalmát fejezte ki.

Mark Warner demokrata szenátor és John Thune republikánus azt a törvényjavaslatot szorgalmazza, ami a Kereskedelmi Minisztérium számára felhatalmazást adna a TikTok és más nemzetbiztonsági kockázatot jelentő technológiák betiltására is, beleértve más kínai, orosz, észak-koreai, iráni, venezuelai és kubai külföldi technológiákat.

A TikTok vezérigazgatója, Shou Zi Chew múlt héten felelt a Kongresszus kemény kérdéseire öt órán keresztül az alkalmazás ellen megfogalmazott nemzetbiztonsági aggályokkal kapcsolatban. Az amerikai Külföldi Befektetési Bizottság (CFIUS) két éve vizsgálja, hogy az amerikai felhasználók adatait megfelelően védi-e a szolgáltatás, azóta megy az egyezkedés a felek közt. Az aggályok eloszlatása érdekében a TikTok kötelezettséget vállalt rá, hogy a 1,5 milliárd dolláros „Project Texas” kezdeményezés keretében erősebb tűzfalat és védelmi technológiát épít a TikTok és a pekingi anyavállalat alkalmazottai közé, ami az Oracle szoftvercég felügyelete mellett független auditorokra támaszkodik annak biztosítására, hogy sem a cégtulajdonos ByteDance, sem kínai tisztviselők nem férhetnek hozzá a tengerentúli felhasználói adatokhoz. A CFIUS eleinte elégedettnek tűnt a TikTok által bejelentett biztonsági intézkedésekkel, bár a megállapodást hivatalosan nem hagyta jóvá, most pedig azt követeli, hogy a ByteDance adja el az alkalmazást.