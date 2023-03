Elindult az Apple kamatmentes részletfizetési szolgáltatása

Hónapokkal a bejelentés után elrajtolt az Apple Pay Later megoldása, ami lehetőséget ad rá, hogy a felhasználók az Apple Payen keresztül intézett vásárlásokat négy egyenlő részletben, hat hét alatt fizethessék vissza, méghozzá kamatok és késedelmi díjak nélkül. A szolgáltatás egyelőre korlátozottan vehető igénybe az Egyesült Államokban a véletlenszerűen kiválasztott felhasználók számára, de a következő hónapokban minden iOS 16.4, vagy iPadOS 16.4-et futtató eszköz tulajdonosánál megjelenik majd a lehetőség (az USA-ban).

A kiválasztott felhasználók 50 és 1000 dollár (kb. legfeljebb 350 ezer forint) közötti Apple Pay Later kölcsönt igényelhetnek az iOS-es Wallet alkalmazáson keresztül, amit az Apple Pay-t elfogadó kereskedőknél történő online és alkalmazáson belüli vásárlásoknál használhatnak fel a támogatott eszközökön. A pár lépésből álló igénylés után jelenik meg az Apple Payen belül a későbbi fizetésre vonatkozó lehetőség, a hitellel kapcsolatos információk és visszafizetési határidők a Wallet appban követhetők nyomon.

Technikai oldalról nézve nem maga az Apple végzi a kölcsönt, hanem az Apple Financing leányvállalat, ami a tervek szerint idén ősztől jelenti az Apple Pay Later kérvényeket az amerikai hitelirodák felé is. A cupertinóiak partnere továbbá a Goldman Sachs, ami a Mastercard fizetési hitelesítési adatokat szolgáltatja a Mastercard részletfizetési programon keresztül.

Az Apple Pay Later úgynevezett „Buy now, pay later" (BNPL), azaz „Vásárolj most, fizess később" szolgáltatás, amit kínál többek közt a PayPal, az Affirm, a Klarna és a Sezzle, ráadásul a piac folyamatosan növekszik, a Grand View Research előrejelzése szerint 2030-ra 39,41 milliárd dollárra hízhat értéke. A BNPL töretlen népszerűségnek örvend az amerikai vásárlók körében, egy felmérés szerint 51 százalékuk próbált már ki valamilyen BNPL szolgáltatást 2021 március óta, így jó eséllyel az Apple stratégiájában kulcsfontosságú szolgáltatási bevételek növekelésének újabb mozgatórugója lehet.

A rövid távú finanszírozási típusnak egy másik előnye a kamatmentesség mellett, hogy megkönnyíti a vásárlást azok számára, akik nem rendelkeznek hitelkártyával. Mive a BNPL-szolgáltatások nem minősülnek hitelnyújtónak, ezért az igénylési folyamat is rendkívül egyszerű, pár adat megadásával zajlik. Az Accenture becslése szerint a BNPL-felhasználók száma az Egyesült Államokban 2021-ben elérte a 45 milliót. A növekedő felhasználói bázis magával hozza, hogy a BNPL termékeket a szabályozók is egyre inkább figyelemmel követik, akik leginkább az üzleti modell kockázataitaira figyelmeztetnek.