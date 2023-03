Ultimátumot adott Nagy-Britannia a Broadcomnak

Nem éppen a tervek szerint halad a Broadcom és a VMware között tavaly létrejött felvásárlási megállapodás engedélyeztetése, ahogy a 61 milliárd dolláros ügylet kapcsán sorra fejtik ki aggályaikat a versenyhatóságok. Most éppen a brit versenyjogi szerv, a Competition and Markets Authority (CMA) jelentette be, hogy vagy azonnali, megnyugtató jogi kötelezettségeket vállalnak a felek a dealt illetően, vagy napokon belül második körös vizsgálatot indít a hatóság, ezzel újabb hosszú hónapokra kitolva az üzlet lezárását.

A CMA az első körös vizsgálatban más versenyhatóságokhoz, így az Európai Bizottság versenyjogi szervéhez hasonlóan azt próbálta feltárni, hogy a VMware felvásárlása piactorzító módon előnybe juttathatja-e a Broadcomot.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

A szervezet végül arra a következtetésre jutott az első vizsgálati szakasz végén, hogy az elsősorban hálózati vezérlőchipekben utazó Broadcom a VMware-rel az oldalán képes lehet arra, hogy megakadályozza a versenytársakat abban, hogy a VMware virtualizációs megoldásaival kompatibilis termékekkel lépjenek piacra, vagy éppenséggel üzleti titkoknak minősülő információkhoz juthatna hozzá a versenytárs termékeket illetően.

Hasonló aggályokat fogalmazott meg korábban az Európai Bizottság is, mely már tavaly decemberben megindította a második körös vizsgálatot a témában.

Az érintettek idén februárban végül arról tájékoztatták az amerikai tőzsdefelügyeletet, hogy az eredetileg kitűzött időponthoz képest legalább 90 nappal később záródhat le az akvizíció, melynek várható záró dátuma így május 26. lett. Könnyen lehet azonban, hogy az üzletre még ekkor sem mond áment az összes illetékes hatóság, különösen ha a CMA is megindítja az átfogó vizsgálatot az ügyben.