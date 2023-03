Az Activision-frigy lehet a Microsoft appboltjának nyitja

Az Apple és a Google régóta megdönthetetlen mobilalkalkalmazás-disztribúcióban a saját nagy appboltok miatt, különösen mobiljátékok terén. Ugyan a Google a meglehetősen zárt rendszerben gondolkodó Apple-től eltérően lehetővé teszi, hogy a felhasználók külső forrásból is telepíthessenek szoftvereket az androidos eszközökre, komolyabb alternatíva nem nőtt láthatóbbra az átlagfelhasználók számára legegyszerűbben használható Play Store-ral szemben.

Pár hónapja lehetett hallani először arról, hogy a Microsoft megtörni készülne a duopóliumot egy dedikált mobilos játékáruházzal, aminek az időzítése szerencsésnek tűnhet olyan szempontból, hogy az új szabályozások is a redmondiaknak kedveznek. Először a The Verge szúrta ki még tavaly a Microsoft által brit versenyfelügyelet (CMA) felé benyújtott, Activision-felvásárlással kapcsolatos dokumentumokban, hogy a cég jövőbeli tervei közt szerepel egy mobiljátékos piactér létrehozása is, ami többek közt a nagy játékkiadó könyvtárából származó játékokat kínálná.

Phil Spencer, a Microsoft játékrészlegért felelős vezetője a Financial Timesnak adott interjújában beszélt először arról nemrég, hogy az Európai Unió digitális piacról szóló törvénye (DMA) kimondottan támogatni fogja a vállalat ilyen irányú ambícióit, mivel a vonatkozó paragrafusok lehetővé teszik más cégek számára is, hogy az Apple és a Google operációs rendszerein saját alkalmazásboltokat üzemeltessenek. A DMA számos ponton rendszerszinten változtatja meg a digitális piacok legnagyobb szereplői, az úgynevezett kapuőrök működési környezetét az EU tagállamain belül, aminek nyomán teret engedhet az alternatív alkalmazás-piactereknek különféle platformjain, így elsősorban az iOS operációs rendszeren az Apple azért, hogy megfeleljen a jövő márciustól kötelezően alkalmazandó, digitális piacokat szabályozó keretrendszernek.

A Bloomberg mindig jól értesült szakújságírója, Mark Gurman szerint az Apple az iOS operációs rendszer 17-es főverziójával egy sor olyan megkötést megszüntet a rendszerben, melyek a DMA-ban foglalt kötelezettségekkel ellentétesek, beleértve a fent említett, alternatív alkalmazás-letöltési források teljes tiltását. Az Apple-nek ráadásul a törvény értelmében nem csak az alternatív forrásokat, hanem a sideload-ot is engedélyeznie kellene, ami ellen a cég a DMA előkészítésének és elfogadásának különböző fázisaiban foggal-körömmel küzdött, a sideload-ot a "bűnözők egyik kedvelt eszközének" nevezve.

A redmondi szoftveróriás eddig nem tudott különösebb sikert elérni a Cloud Gaming alkalmazással az Apple eszközein, mivel az iPhone-gyártó megkövetelte a felhasználóktól, hogy a felhős szolgáltatás kínálatában elérhető összes játékot töltsék le a futtatáshoz az eszközükre, ami kényelmetlenné teszi a felhasználói élményt. Hogy konkrétan mikor indulna el a redmondiak boltja, nehéz megmondani.

Az elmúlt évben rengeteg meghatározó játékstúdiót vásárolt fel a vállalat, köztük a Ninja Theory-t, a Playground Games-t, valamint a Bethesda tulajdonos Zenimax Media-t, jelenleg pedig folyik a harc a játékipar eddigi legdrágább, 68,7 milliárd dolláros üzletéért, egyelőre nem eldőlt az Activision Blizzard felvásárlás sorsa. Amennyiben az Activision-üzlet révbe ér, a Microsoftnak még egyszerűbb dolga lesz megvetni lábát a mobilpiacon, olyan címekkel a kínálatban, mint a Call of Duty Mobile és a Candy Crush Saga. Mivel az Activision Blizzard eddig is jelentős bevételre tett szert mobiljátékai révén, egy saját alkalmazásbolton keresztüli terjesztés nagy előnyt jelentene a redmondiaknak.

A szoftvercég a brit versenyhatóságnak benyújtott dokumentumban is érvel amellett, hogy felvásárlás elősegítené egy következő generációs játékbolt indítását többféle eszközön, köztük mobilokon, és hogy az egyesüléssel új terjesztési lehetőségek kínálkoznának a játékfejlesztők számára a mobilalkalmazás-áruházakon kívül, emellett több tartalommal bővülhetne az Xbox Game Pass szolgáltatás.

A legnagyobb kihívás persze még mindig a tényleges megállapodás, mivel a frigyet az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió versenyhatóságai is vizsgálják. A múlt hónapban az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyelete (CMA) bejelentette, hogy trösztellenes vizsgálatot indít a lehetséges piactorzító következmények miatt. A Microsoft azzal próbálta megnyugtatni a szabályozókat, hogy kész hosszú távú elkötelezettséget vállalni amellett, hogy a Call of Dutyhoz hasonló népszerű játékokat elérhetővé tegye a versenytársak platformjain. Ennek bizonyítására a technológiai óriás a közelmúltban 10 éves szerződést írt alá az Xbox-játékok Nintendo konzolokon való elérhetőségéről.