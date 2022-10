Saját appboltról álmodozik a Microsoft

Nagy erőkkel próbál teret nyerni a Microsoft a mobiljátékok piacán, ami nem csak abban nyilvánulna meg, hogy rekord értékű, 68,7 milliárd dolláros felvásárlási tranzakció keretén belül bekebelezné magának a világ ötödik legnagyobb játékkiadójának számító Activision Blizzardot. Először a The Verge szúrta ki a Microsoft által brit versenyfelügyelet (CMA) felé benyújtott, a felvásárlással kapcsolatos dokumentumokban, hogy a cég jövőbeli tervei közt szerepel egy mobiljátékos piactér létrehozása is, ami többek közt a nagy játékkiadó könyvtárából származó játékokat kínálná.

A szoftvercég amellett érvel ugyanis, hogy a felvásárlás elősegítené egy következő generációs játékbolt indítását többféle eszközön, köztük mobilokon, vélhetően olyan címekkel, mint a sikeres Call of Duty: Mobile, vagy a Diablo: Immortal. Az Activision Blizzard kivásárlása pedig magával hozná a Candy Crush Saga fejlesztője, a King kivásárlását is. A beadványok említik, hogy a Candy Crush azon három széria egyike, amely a Blizzard nettó bevételének több mint háromnegyedét adja, a Call of Duty és a World of Warcraft mellett. Ilyen erős címeket állítani a kínálat közepébe jelentős löketet adhatna a Microsoft alternatívájának.

Az egyesüléssel a Microsoft állítása szerint új terjesztési lehetőségek kínálkoznának a játékfejlesztők számára a mobilalkalmazás-áruházakon kívül, emellett több tartalommal bővülhetne az Xbox Game Pass szolgáltatás. A Blizzard címeivel való bővülés vélhetően rengeteg új potenciális előfizetőt nyerne meg. Arról nem is beszélve, hogy a Microsoft hirdetési üzletágán is lendítene egy mobiljáték-portfólió, de hozzá kell tenni, hogy az alkalmazáspiacterek csatamezején való érvényesüléshez a cégnek több kiadót kellene maga mellé állítania, a redmondiak az Epic Games képében például barátra lelhetnének az Apple-lel való csörte miatt.

Kérdéseket vet fel viszont, hogy ez miként valósulna meg a gyakorlatban, hiszen egy dedikált Xbox-játékbolt egyelőre nehezen lenne telepíthető iPhone és iPad készülékekre a zárt rendszer miatt. Míg az androidosok számára adott a lehetőség a sideloadingra és a külsős boltok letöltésére, addig az Apple nem ad alább az App Store használatából, többek közt biztonsági okokra hivatkozva, és míg a fejlesztői sarcok kapcsán korábban már tett engedményeket, ilyen téren úgy tűnik, hajthatatlan. A Microsoft egy ideje már küzd azzal, hogy Xbox-játékokat tegyen elérhetővé az App Store-on keresztül, a Game Pass streamingszolgáltatásnak is jobb megoldás híján böngészőn belül kell futnia. Mivel egyelőre nincsenek olyan antitröszt-perek, amik a platform megnyitására kényszerítenék az Apple-t, a Microsoftnak a jövőben meg kellene elégednie az androidos felhasználókkal, ha csak addig nem lesz foganatja annak, hogy a kongresszus fontolgat egy olyan jogszabályt, ami előírná az Apple számára is a nyitottabb működést - ezt természetesen a cupertinói cég ellenzi, szintén biztonsági okokra hivatkozva.

Ami mindenképpen látszik, hogy a Microsoft igyekszik kevésbé a konzolos üzletágra támaszkodni, és újabb utakat keres magának, amit jelez az is, hogy a Game Pass szolgáltatást elérhetővé tette egyes Samsung tévéken, illetve készül egy önálló streaming eszköz, amivel borsos árú játékgépek megvásárlása nélkül streamelhetnek játékokat a felhasználók.

A felvásárlási frigy útja azonban továbbra sem egyszerű: egy hete a legfrissebb fejleményekkor még ott tartott a történet, hogy a CMA az ügyben folyó második körös versenyügyi vizsgálat észrevételeit tette közzé, de a dokumentumokban ismételten annak az aggályának adott hangot, hogy a felvásárlás árt a versenynek a játékkonzolok, az előfizetéses szolgáltatások és a felhős játékok szegmensében egyaránt, amire a Microsoft lényegében azzal reagált, hogy a szervezet egy az egyben a Sony álláspontját szajkózza, illetve mindenféle kritika nélkül teret ad a Sony panaszának.

A vita leginkább a stúdió tulajdonában lévő, legnépesebb játékostáborral rendelkező Call of Duty franchise sorsa, illetve annak potenciális piactorzító hatása körül zajlik immár hónapok óta, ugyanakkor a Microsoft részéről egyre érezhetőbb feszültség mellett. A Sony szerint az akvizíciót követően csak idő kérdése lenne, és a Microsoft a CoD játékokat kivonná a PlayStation platform alól, ami amellett, hogy a platform meglévő játékosbázisa számára jelentős hátrányt jelentene, potenciális piactorzító hatást is kiválthatna.