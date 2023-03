A Citromail sorsára jut az Indamail

A Citromailhez hasonlóan előfizetéses modellben működik tovább március végétől az egykor Vipmail néven futó, később Indamailre keresztelt e-mail szolgáltatás - írta meg tegnap a Telex. Az áttérés az új rendszerre, illetve az új konstrukció gyakorlatilag egy az egyben a Citromail transzformációját követi, vagyis az ügyfelek nagyobb tárhelyet kapnak majd, megszűnnek a hirdetések illetve elvben hatékonyabb spamfilter is jár majd a havi 2000 Ft-ért cserébe.

Az Indamail új felülete és funkciói a tervek szerint március 28-án élesednek majd, május 3-tól pedig kizárólag azok használhatják majd a szolgáltatást, akik fizetnek is érte. Március 28-án egyben megszűnnek a szolgáltatás mobilalkalmazásai is, ezt követően a leveleket csak a webmail felületen keresztül lehet majd elérni.

A Vipmail, illetve később Indamail az Indamedia portfóliójába tartozó, egykor rendkívül népszerű levelezőszolgáltatásnak számított Magyarországon, akárcsak a Citromail, mely a Centrál Médiacsoport tulajdonában állt. Az előző évtizedben a szolgáltatások felhasználói bázisa fokozatosan csökkent, azt ugyanakkor nem árulta el az üzemeltető, hogy jelenleg hány aktív felhasználó van a rendszerben (az "alvó" fiókok kiszűrésére mindenesetre alkalmas lesz a migrálás).

Eközben érkeznek az első tapasztalatok a Citromail új felhasználói felületéről is (a Citromail február végén állt át az új szerverre, ezzel együtt az új interfészre). A Fjordmail már február elején arra figyelmeztette a felhasználókat, hogy az átállás során lehetnek fennakadások, ez végül olvasói visszajelzések alapján be is jött.

Így a levelek átmigrálásától kezdve a fiókadatok szinkronizálásán át az előfizetés aktiválásáig bezárólag a legkülönfélébb technikai hibák tarkították az első heti üzemet, miközben a webmail interfész akár egy munkameneten belül is véletlenszerűen megváltozott egyes felhasználóknál.

A levelezőnek most stabilabbnak kell lennie, de sajnos még előfordulhatnak hibák. Mindent elkövetünk, hogy a jövőben egy stabil szolgáltatást tudjunk nyújtani a migrálás befejezésétől, ami véleményünk szerint hétfőn befejeződik.

-a szolgáltató eközben a státuszoldalon ilyen és ehhez hasonló rendszerüzenetekkel igyekezett minden részletre kiterjedően tájékoztatni az ügyfeleket a technikai hibákról és azok elhárításáról.