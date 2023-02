Fizetőssé válik a Citromail

Gyökeresen átalakítja a Citromail ingyenes e-mail küldő rendszer működését a szolgáltatás norvég tulajdonosa, a Fjordmail International, derült ki egy, a felhasználóknak a napokban kiküldött tájékoztató üzenetből. Az egyik lefontosabb változás, hogy a szolgáltatás a tavasztól előfizetéses rendszerűvé válik (a havi díj 1999 Ft lesz negyedéves vagy éves előfizetés választása esetén), ami több ezer felhasználót hozhat kényszerű döntéshelyzetbe: marad, és fizeti a havi díjat, hogy megszokott e-mail címét tovább használhassa vagy átköltözteti a fiókját más nagy, ingyenes nemzetközi szolgáltatókhoz.

Az átalakítások más, elsősorban a felületet és a mögöttes infrastruktúrát érintő változásokkal is járnak az üzenet alapján. Így február végétől teljesen eltűnhetnek a reklámok a Citromail felületéről, a kezelőfelület (webmail) megújul, így asztali böngésző mellett mobilról is használható lesz, valamint ezzel párhuzamosan kivezeti az üzemeltető a jelenlegi mobilalkalmazásokat. Szintén lényeges változás, hogy február végétől minden felhasználó 10 GB-nyi tárhelyet kap a postafiókjának. Mindezzel párhuzamosan a Citromail háttérrendszere új szerverre is költözik.

Az előfizetéses szolgáltatást ugyanakkor mindenkinek aktiválnia kell, erre április 12-ig van lehetőségük a felhasználóknak - a levél arra nem tér ki, hogy mi történik abban az esetben, ha valaki ezt a határidőt elszalasztja, de jó eséllyel a hozzáférés és a fiók teljes tartalmának törlésére számíthat. Ezzel a szolgáltató egyben számottevő mennyiségű inaktív fiókot söpörhet ki a rendszerből, ami az új konstrukcióval érkező jelentősen megnövekedett tárterület miatt egyébként is kézenfekvő lépésnek tűnik.

Kérdés persze, hogy az átalakításokat követően marad-e egyáltalán számottevő méretű felhasználói bázis a Citromailnél, amikor a fenti szolgáltatásokat tucatnyi nemzetközi e-mail platformtól bárki megkaphatja ingyenesen.

A Citromail - mely egykor a Freemail mellett az egyik legnagyobb hazai ingyenes e-mail szolgáltatásnak számított - aktuális felhasználói bázisáról nincsenek rendelkezésre álló friss adatok.

A szolgáltatásban mindenesetre a hazai tulajdonosok már jó ideje nem láttak nagy üzletet, de legalábbis beszédes, hogy a rendszert tavaly nyáron eladta a Centrál Médiacsoport Zrt. egy norvég szolgáltatónak, a Fjordmail Internationalnek, mely elsősorban skandináv gyökerű (köztük három norvég, kettő dán és egy finn) publikus webmail-rendszert és híroldalt üzemeltet - a cégnek a Citromail volt az első kelet-európai érdekeltsége. A Citromail felvásárlása óta a mostani az első, nagyobb horderejű, a szolgáltatás működését és a felhasználási feltételeket érintő változás.