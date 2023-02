A Snapchatbe is beépül a ChatGPT

A Snap hétfőn bejelentette, hogy a tavaly júniusban elindult Snapchat+ előfizetői számára elérhetővé teszi az OpenAI ChatGPT technológiájára épített, My AI néven futó chatbotot. A közösségi szolgáltatás szerint az egyelőre kísérleti fázisban lévő, kreatív tanácsadásra szánt robot ajándékötleteket, hétvégi programokat, vagy akár recepteket tud ajánlani a felhasználóknak, bizonyos mértékig személyre szabható is lesz, megadható neki név, illetve a csevegés háttére is választható lesz.

Induláskor a My AI lényegében a ChatGPT gyors, mobilbarát verziója lesz a Snapchaten belül, erősen lekorlátozva, hogy milyen jellegű kérdésekre és hogyan tud válaszolni: a Snap alkalmazottai arra képezték ki, hogy tartsa be a vállalat bizalmi és biztonsági irányelveit, és ne térjen vissza káromkodást, erőszakot, nyíltan szexuális tartalmat vagy véleményt tartalmazó válaszokkal. Nem tud emellett esszéket sem írni.

A cég felhívja rá a figyelmet, hogy mivel korai fejlesztésről van szó, a chatbot könnyen átverhető, és "hallucinálhat", tehát folyékony és értelmezhető szöveget készíthet hamis információkkal, így a felhasználóknak érdemes ezt figyelembe venniük. Ennek előzménye, hogy az elmúlt hetekben a netezők látványosan elkezdték feszegetni és tesztelni a ChatGPT határait (akár a Microsoft Bing keresőben), aminek nyomán a kiszámíthatatlan és fals eredményekről szóló cikkek ellepték a techportálokat és fórumokat. A szintén kísérleti fázisban lévő, Bard nevű chatbotot bemutató Alphabet hónap elején 100 milliárd dollárt veszített piaci értékéből, miután fejlesztése pontatlan információkkal dolgozott a promóciós videóban.

A Snap tavaly nyáron kezdte el tesztelni előfizetéses rendszerben nyújtani kívánt új szolgáltatásait mely a hasonló profilú Telegram után csatlakozott azokhoz a közösségi szolgáltatásokhoz, melyek havi díjas prémium csomagokkal próbálják növelni bevételeiket, és eddig néhány kisebb funkcionális és kozmetikai extrát jelentettek be hozzá. Evan Spiegel alapító és vezérigazgató szerint a jövőben "nem csak a barátainkkal és családtagjainkkal fogunk napi szinten beszélgetni, hanem az MI-vel is", ami előrevetíti, hogy a jövőben fontos szerepet szánnak az ilyen irányú fejlesztéseknek, és később nem csak előfizetés fejében lehet majd használni.

Ezzel a Snap az egyik első új kliense az OpenAI Foundry nevű új vállalati szintjének, amit dedikáltan azért állítottak fel, hogy elérhetővé tegye más vállalatok számára a legújabb GPT-3.5 modellt. Spiegel szerint a Snap idővel valószínűleg az OpenAI mellett más fejlesztők nagy nyelvi modelljeivel is szeretne dolgozni, a My AI csak a kezdet.

Pár nappal azután, hogy a Meta bejelentett egy kutatóknak szánt nyelvi modellt, bővebben kifejtette azt is, hogyan készül fel a generatív MI használatára saját termékeiben. Zuckerberg hétfő este jelentette be, hogy a vállalaton belül új csapatot áll fel kifejezetten a generatív MI-fejlesztések készítése céljából. A csoport több más csapat szakembereit fogja majd egybe a Metán belül, vezetője a jelenleg termékigazgatóként tevékenykedő Chris Cox lesz.

A bejegyzés szerint a Meta mindenféle változatos módokon szeretné felhasználni termékeiben a generatív képességeket, egyelőre keresi, hogy pontosan miként is: elképzelhető például, hogy a WhatsApp és Messenger szolgáltatásokon belül lesz elérhető ilyen fejlesztés chatrobotként, vagy kreatív Instagram-szűrők és hirdetések készítését támogatja majd egy funkció, de addig még bele kell rakni a munkát az alapok lefektetésébe – közölte a cégvezér.

A Meta múlt héten mesélt LlaMA nevű nagy nyelvi modelljéről, melyet kutatók és kormányzati partnerek, civilszervezetek és ipari laboratóriumok számára tesz elérhetővé, hogy „demokratizálni tudja a hozzáférést" a szakemberek számára ezen a gyorsan változó területen, és segítheti őket abban, hogy megoldást találjanak a nyelvi modellek problémáira, többek közt az elmúlt hetekben nagy visszhangot kapott elfogultságra, hallucinációra vagy hamis információkat tartalmazó eredményekre.