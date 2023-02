Itt a Google válasza a ChatGPT-re

Sundar Pichai Google-vezérigazgató hivatalosan is bejelentette a jelenleg kísérleti fázisban lévő Bard nevű projektet, ami a ChatGPT-hez hasonlóan egy mesterséges intelligencián alapuló, párbeszédek generálására alkalmas eszköz. A keresőcég szűkszavú tájékoztatásából kifolyólag egyelőre sok mindent nem tudni a Bard képességeiről, csupán annyit, hogy az OpenAI ChatGPT-jéhez hasonlóan a feltett felhasználói kérdésekre tér vissza válaszokkal, amiket az interneten szabadon elérhető információk alapján generál. A szoftvert mától kezdik tesztelni szűkebb körben, mielőtt a felhasználók szélesebb körében is elérhetővé válna, várhatóan a következő hetek során.

A sebtiben tett, bővebb tájékoztatást nélkülöző bejelentés nagyban jelzi a Google pánikhangulatát, amit a ChatGPT tavalyi elindulása váltott ki. Ugyan a chatrobot alatt nyugvó neurális nyelvi modell nem egy forradalmi újítás,az OpenAI milliók számára tette elérhetővé az automatizált szöveggenerálás újszerű formáját, ami hatalmas érdeklődést váltott ki az elmúlt hónapok során.

Nem lehetne kijelenteni, hogy a Google le lenne maradva, csupán jobban védte a nyilvánosság elöl saját technológiáit: korábban már megmutatta a korlátozottan működő LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) nyelvi modellt is, ami valójában a Bard alapját képezi, ráadásul 2017-ben publikálta Transformer nevű neurális architektúráját, amelyet alapvetően gépi fordítás céljából hozott létre, ez pedig mind a nyelvtechnológia, mind a beszédtechnológia piacvezető technológiájává vált. A Google emellett azzal az előnnyel bír, hogy övé a világ legnépszerűbb keresőmotorja, a meglévő technológiák pedig szintén a Bard javára válhatnak. Pichai bejegyzése szerint az MI a jövőben még nagyobb szerepet fog kapni a Google keresőben, erre utalva arra, hogy akár integrálódhat is a Bard projekt.

Az olyan nagy nyelvi modellek, mint a LaMDA és a ChatGPT alatt dolgozó GPT-3.5 aktuális problémája továbbra is az, hogy nehéz tisztán tartani a gyűlöletbeszédtől, vagy a dezinformáció generálásától. Pichai ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a Google a külső visszajelzéseket saját belső tesztekkel kombinálja, hogy minél jobb minőségű és hiteles válaszokat adjon a szoftver, de többé-kevésbé garantált, hogy a rendszer eleinte hibázhat, akár súlyosakat is. Pichai arról is beszélt, hogy külsős fejlesztők is építhetnek majd szolgáltatásokat a Language Model for Dialogue Applications vagy a LaMDA segítségével egy API-n keresztül.

A Google mellett felsorakozik a Microsoft is, egy már eleve hálásabb pozícióból, hiszen már dollármilliárdokat fektetett be az OpenAI-ba, így lassan a fejlesztésekből is profitál. Eddigi információk szerint a redmondiak hamarosan a Bing keresőmotort és az Office irodai programcsomag egyes szoftvereit is megerősítik a ChatGPT képességeivel, amit szintén a napokban jelenthetnek be.