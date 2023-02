Berúgta az MI-versenyt az OpenAI mögé álló Microsoft

A várakozásoknak és az elmúlt hetek híreszteléseinek megfelelően a Microsoft kedden bejelentette, hogy a Bing keresőmotor következő verziójának része lesz egy OpenAI által fejlesztett generatív nyelvi modell is, ami a ChatGPT és a GPT-3.5 fő előnyeire építkezik, de kifejezetten internetes keresések kiszolgálásához készült, és a cég elmondása szerint még gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb megoldást nyújt. Az ilyen nagy nyelvi modellek egyik hátránya ugyanis a futtatásukhoz szükséges hatalmas számítási teljesítmény biztosítása, ami sok ChatGPT-felhasználót kényszerít most is várakozásra, de a Microsoftnak egyszerűbb lesz megbirkóznia ezzel a feladattal a speciális fejlesztésnek köszönhetően.

A ChatGPT-től és a többi GPT-modelltől eltérően az MI-alapú Bing közvetlenül egy normál keresőfelületen keresztül érhető el, a Microsoft által fejlesztett Prometheus nevű biztonsági rendszerbe csomagolva. A Prometheus lényegében a nyelvi modell köré épített biztonsági- és vezérlőréteg, amely egyfajta szűrőként válogatja a nem megfelelő, vagy helytelen eredményeket. Emellett elérhetővé válik egy új Edge böngésző is, ami külön ablakként tartalmazza majd a chatrobotot, illetve a különféle weboldalak böngészését és értelmezését segíti.

Az OpenAI által fejlesztett, deep learninget használó GPT-3.5 (Generative Pre-training Transformer) generatív nyelvi modell fejlett, emberszerű szöveges válaszokat képes előállítani, képességeit a tavaly elérhetővé vált ChatGPT nevű program révén ismerhette meg a szélesebb közönség. A redmondi cég több gyakorlati példával is szemléltette, hogy a Bingbe és az Edge-be integrált fejlesztés hogyan növelheti a felhasználók produktivitását, többek közt a kódolási feladatok megkönnyítésével, vagy utazástervezéssel. A Bing már részletesebb válaszokkal tud majd visszatérni a felhasználók kereséseire, nem csak webhelyekre mutatkozó hivatkozásokkal, ezt már mától kipróbálhatja a felhasználók szűkebb köre.

A Microsoft nyomulása egyre fenyegetőbbnek tűnhet a Google keresőpiaci dominanciáját nézve, ezzel pedig tényleg kezdetét veszi a vállalatok közötti fegyverkezési verseny, amit a Microsoft-vezér Satya Nadella nem is kendőz: „a verseny ma kezdődik” - mondta a bejelentéskor, hozzátéve, hogy a cég készen áll arra, hogy megváltoztassa nem csak az online keresés eddig ismert módjait, de a más jellegű szoftverekkel való interakciókat is. Dan Ives, a Wedbush Securities elemzője a Microsoft bejelentése után úgy értékelte, hogy a befektetés a vállalat versenyképességét nagymértékben megnöveli, és csak az első lépéseket láthatjuk a nagy tech cégek közt kibontakozó, a mesterséges intelligencia köré épülő versenyben.

A redmondiak épp egy hete tették elérhetővé új kollaborációs csomagjukat is: a Teams Premium számos olyan új funkciót kínál, melynek alapját az OpenAI GPT-3.5 -ös generatív nyelvi modellje biztosítja. A bejelentés alig több mint egy héttel azután jött, hogy a Microsoft közölte: ismét több milliárd dollárt fektet be a ChatGPT mögött álló startupba. A Microsoft Teams Premium csomag egyik legvonzóbb képessége minden kétséget kizárólag az intelligens meeting-összefoglaló lesz majd, mely személyre szabottan foglalja keretbe a meetingen elhangzottakat akár azok számára is, akik részt sem tudtak venni az értekezleten, netán annak csak egy részén voltak jelen.

A Microsoft keddi bejelentését egy nappal megelőzte a Google, ami láthatóan szintén felveszi a nyúlcipőt a chatbotok körülötti hype-ban. A keresőcég hivatalosan is ismertette a Bard nevű kísérleti MI-projektet, amiről egyelőre túl sok mindent még nem árult el, annyit tudni, hogy a ChatGPT-hez hasonlóan egy mesterséges intelligencián alapuló, párbeszédek generálására alkalmas eszközt kezd el tesztelni szűkebb körben.