Újabb elbocsátások jöhetnek a Metánál

Nemrég a "hatékonyság évének" nevezte Mark Zuckerberg, a Meta elnök-vezérigazgatója a 2023-as évet, melyben a társaságra további, jelentős strukturális átalakítások, költségcsökkentés és nem utolsósorban egy negyvenmilliárd dollár értékű részvényvisszavásárlási program vár. A poszt-pandémia érában látványosan szenvedő Meta idén összességében további mintegy ötmilliárd dollárral kívánja redukálni költségeit, ezzel az előrejelzések szerint az idei évben a kiadások a korábban várt 94 és 100 milliárd dollár közötti sávból a 89 és 95 milliárd dollár közötti sávba kerülhetnek majd.

A hatékonyság éve azonban a jelek szerint nem indul olyan hatékonyan: azután, hogy a közösségi óriás tavaly novemberben 11 ezer dolgozót bocsátott el, újabb leépítési kört tervezhet, ami az egyes csapatok termelékenységére nézve negatív hatással bírhat – mondták el az ügyhöz közeli források a Financial Timesnak.

A cégen belül év végére sem sikerült véglegesíteni a jövőbeli költségvetésre vonatkozó pontos terveket, köztük a létszámmal kapcsolatban is felmerültek bizonytalanságok. Egyes csapatok érdemi munkát már nem is végeznek, mivel a vezetők nem tudták ütemezni a projektjeiket. Egy névtelenségét kérő dolgozó szerint a helyzet kifejezetten kaotikus, „többen is a semmiért kapják a fizetésüket”, a bizonytalan környezet újabb elbocsátásokat vetít előre. A Meta egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.

Zuckerberg még tavaly nyáron közölte, a Meta-nak minden eddiginél súlyosabb helyzetben kell majd helytállnia, mely elsősorban a kedvezőtlen gazdasági környezetnek köszönhető, ugyanakkor a céget rendkívül érzékenyen érintette az Apple adatvédelmi intézkedése, és az iOS operációs rendszerbe épített követőkód-tiltás. Ha ez nem lenne elég, a vállalatnak a nyakára nőttek a versenytársak is, így elsősorban a ByteDance-hoz tartozó TikTok, mely ma már egyértelműen a fiatal korosztály első számú közösségimédia-platformja.

A vezető egyben elismerte saját felelősségét, fogalmazása szerint túlbecsülték az e-kereskedelem fellendülését a pandémia alatt, ezért szükséges egyes pozíciók megszüntetése. A techszektorban látott leépítési hullámok hátteréről korábban itt írtunk bővebben.

A Meta február elsején kiadott negyedik negyedéves jelentése valamennyire előrevetítette, hogy ismét ehhez a módszerhez nyúlhat a vállalat: szóba került a szervezet újrastruktúrálása, melynek részeként a középvezetés egyes rétegeit megszünteti a vállalat a gyorsabb döntéshozatalra hivatkozva.