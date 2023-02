A PC-gyártókat is elérte az elbocsátási hullám

Ahogy arra számítani lehetett, a PC-piac legnagyobb szereplői a big tech cégekhez csatlakozva további, jelentős költségcsökkentési csomagokat vezetnek be, melyeknek elkerülhetetlen része a létszámleépítés. Az iparágat egyébként is rendkívül érzékenyen érintette a globális gazdaság lassulása, illetve a koronavírus világjárvány lecsengése, mely összességében három évtizede nem látott mélyrepülésbe küldte az egész iparágat.

A fentiek hatására múlt héten a dolgozói létszám 5%-át, mintegy 6650 munkavállalót érintő leépítési hullámot jelentett be házon belül a világ harmadik legnagyobb PC-gyártója, a Dell, melynek árbevétele mintegy 55%-ban származik a PC-eladásokból.

Az amerikai cég eddig a toborzás leállításában, illetve az üzleti célú utazások drasztikus megvágásával próbált úrrá lenni a krízisen, Jeff Clark operatív igazgató múlt héten a dolgozóknak küldött levele szerint ez azonban már nem elég többé, így több, az IT-iparágban működő nagy céghez (Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon) hasonlóan hozzá az egyik legdrasztikusabbnak számító költségcsökkentési intézkedéshez, az aktív dolgozói állomány csökkentéséhez kell nyúlnia a cégnek.

A Dell helyzetét jól szemlélteti, hogy 2022-ben 16%-kal kevesebb PC (kb. 292 millió darab) talált gazdára, mint egy évvel korábban, a gyártó azonban lényegesen nagyobb mértékben lassult még ehhez képest is, miután eladásai éves szinten 37%-kal estek vissza. A Dell ezzel továbbra is a HP és a Lenovo mögött áll a sorban az eladások darabszámát tekintve - a két versenytárs éves forgalma 28-29%-kal zuhant be a tavalyi esztendőben.