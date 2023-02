Újabb részletek jöttek a netflixes jelszómegosztásról

Gőzerővel készül a Netflix azokra a belengetett változtatásokra, amikkel próbálná megállítani a felhasználói bázisa lejtmenetbe állását. A hirdetésekkel támogatott olcsóbb előfizetési csomag novemberi érkezése után bejelentette, hogy idén év elején bevezeti azokat az új intézkedéseket is, amikkel monetizálná a fiókmegosztás jelenségét. A közös fiókhasználat és a jelszómegosztás bevált gyakorlat a különféle streaming szolgáltatások előfizetői közt, de ahogy a piac kezd telítődni és a csomagok árai is emelkednek, a szolgáltatóknak is nehezebb növekedniük.

A Netflix pár hónapja jelentette be, hogy fellép azon felhasználók ellen, akik a saját előfizetésüket mások rendelkezésére bocsátják, és ezáltal több háztartásban van használatban egy hozzáférés (a háztartáson belüli bejelentkezésekkel nincs probléma). A megoldást eddig szűkebb körben, pár országban tesztelték, a streamingszolgáltató most bővebb tájékoztatást adott arról, hogy a gyakorlatban ez miként fog működni.

A Netflix gyakori kérdéseket tartalmazó támogatói oldalán már saját szekciót kapott a fiókmegosztás témaköre, ahol a szolgáltató tisztázza, hogy egy fizikailag más háztartásban élő személynek saját fiókot kell használnia a platform eléréséhez, a kulcsszó pedig a tartózkodási hely ellenőrzése lesz. Az ellenőrzés során az IP-címet, az eszközazonosítókat és a fióktevékenységet is figyelni fogja a Netflix annak meghatározására, hogy adott fiókba az alapértelmezett címről próbál-e valaki bejelentkezni. Amennyiben úgy találja, hogy valaki egy másik lokációból használná huzamosabb ideig a szolgáltatást, mint ami az elsődleges cím, a felhasználót akár végérvényesen eltilthatja a fiók használatától.

Amennyiben egy új eszköz jelentkezne be másik helyről, a Netflix egy ideiglenes kódot fog küldeni a bejelentkezéshez a fióktulajdonosnak, amit 15 percen belül meg kell adnia. A kóddal hét napig lehet használni a szolgáltatást, így amennyiben utazás során szeretne streamelni a fióktulajdonos, annak nem lesz akadálya.

A szolgáltatás zavartalan eléréséhez azonban 31 naponta legalább egyszer csatlakozni kell a Wi-Fi-hálózathoz az elsődleges helyéről, legyen az mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül. A hivatalos tájékoztatás leszögezi, hogy a szolgáltatás nem terheli automatikusan felárral a fióktulajdonost a jelszómegosztásért, tehát a fő retorzió a másik felhasználó eltiltása lesz.

A fiókjelszó-megosztás elleni küzdelem másik intézkedéseként a Netflix tavaly elérhetővé tette a „Profile Transfer” funkciót, ami mint neve is sugallja, segít a felhasználóknak áttelepíteni személyes Netflix-profiljukat egyik fiókból a másikba, így könnyen átviheti az addigi összes előzményét, javaslatait és beállításait egy saját fiókba.