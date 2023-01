Az utolsó napokban újít WiFi fronton a Vodafone

Idestova négy évvel a technológia csoportszintű bejelentését követően a Vodafone Magyarország ügyfelei is megkaphatják a Super WiFi nevű mesh megoldást, melynek eredményeként a nagyobb lakóingatlanban élők számára is stabil wifi kapcsolat építhető ki relatíve egyszerűen, a szolgáltató saját eszközein keresztül.

A Super WiFi egy WiFi 6 alapú mesh rendszer, melynek beüzemelése a szolgáltató szerint kényelmesen, otthon az előfizető által is elvégezhető. A Vodafone tévés szolgáltatásaira előfizetők számára a megoldás azzal a további előnnyel is járhat, hogy a set-top boxokig így már csak a koax-kábelt kell elvezetni, a működéshez teljesen el lehet hagyni az ethernet-kábelt.

Hasonló mesh WiFi eszköz korábban is szerepelt már a Vodafone kínálatában, a Super WiFi-vel azonban az új eszközt szolgáltatásként is biztosítja az előfizetőknek a szolgáltató, ezáltal szakértői segítséget és támogatást is biztosít a telepítéstől kezdve a hálózat üzemeltetésén át a hibaelhárításig.

A Super WiFi szolgáltatás felhőalapú "öndiagnosztikai rendszert" is tartalmaz, mely folyamatosan optimalizálja a kapcsolatot és elosztja a sávszélességet az eszközök között, ezáltal biztosítva a stabilabb adattovábbítást - írja közleményében a szolgáltató. Ha pedig a későbbiekben gond lenne az internetkapcsolattal, a WiFi Doctor szolgáltatásnak köszönhetően a probléma távolról is lokalizálható, ami jelentősen megkönnyíti a telefonos segítségnyújtást.

A Vodafone Super WiFi egyébként csoportszinten sem számít mára újdonságnak, a brit anyacég ugyanis 2019 februárjában jelentette be a rendszert, melyet először Spanyolországban tett elérhetővé, később pedig fokozatosan jelent meg a nagyobb leányvállalatoknál.

A Super WiFi-hez hasonló mesh megoldás évek óta elérhető a Magyar Telekom kínálatában is, fontos különbség viszont, hogy a magenta színű szolgáltató esetében az eszközök hűségszerződés keretében megvásárolhatók, míg a Vodafone-nál nem kerülnek az előfizető tulajdonába.