Rekordokat döntött 2022-ben a TSMC

A tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2,26 billió tajvani dollár, azaz 75,23 milliárd amerikai dollár konszolidált árbevételt jelentett 2022-re, ami 42,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A vállalat január 12-én hozza nyilvánosságra 2022-es negyedik negyedéves jelentését, de azt már megerősítette, hogy a Q4-es időszakban rekordot jelentő 20,6 milliárd dollárnak megfelelő tajvani dollárra (625,5 milliárd) nőtt árbevétele, ami 43 százalékkal lépi túl az egy évvel ezelőtti eredményt.

Igaz, a rekord negyedik negyedéves eladási szám kicsivel elmaradt a vállalat előrejelzésétől azután, hogy a TSMC decemberben az árbevétel 13,5 százalékos csökkenésről számolt be havi viszonylatban, ami a legalacsonyabb érték volt július óta. Elemzők szerint a decemberi havi összevetésben látott csökkenés a globális félvezető-szektorban zajló készlet-kiigazítások következménye, mivel a 7 nm-es és 6 nm-es eljárásokkal készült chipek iránti kereslet mérséklődött a PC-k és okostelefonok piacának gyengülése miatt.

A céget - mely többek közt az Apple, a Qualcomm, az AMD és az Nvidia első számú bérgyártója - eddig gyakorlatilag teljesen elkerülte a félvezetőipari szereplők teljesítménymutatóinak romlása, illetve az ezzel járó általános negatív hangulat (legalábbis ami a pénzügyi mutatókat illeti).

A 2022-es harmadik negyedévben látni lehetett, hogy szárnyal, de már óvatosabb a vállalat: 36 százalékos növekedéssel sikerült 20,23 milliárd dollárra szert tenni, ami mellett a nyereség 8,81 milliárd dolláros volt. Ezután a társaság több mint 10%-kal, 36 milliárd dollárnak megfelelő tajvani dollárra csökkentette a tavalyi évre vonatkozó beruházási keretet.

A tajvani vállalat múlt hónapban elindította következő generációs chipjeinek tömeggyártását is, miközben 40 milliárd dollárra növelte befektetéseit Arizonában, hogy diverzifikálja a chipgyártás földrajzi eloszlását. A politikai döntéshozók és ügyfelek is egyre inkább ódzkodnak attól, hogy egy szigetre támaszkodjanak technológiagyártást illetően, ez arra készteti a TSMC-t, hogy a termelés egy részét külföldre helyezze át.

A Tajvan legértékesebb cégének számító chipgyártó részvényeinek értéke tavaly 27 százalékot esett, miután a pandémia idején sikerült dupláznia, idén pedig eddig 8 százalékos növekedést lehetett látni. A globális gazdasági lassulás ugyan csökkentette a fogyasztói keresletet számos olyan termék iránt, amelybe a TSMC chipek kerülnek, de a vállalat és ügyfelei továbbra is arra számítanak, hogy az elektronikai kereslet hosszútávon növekedni fog.

A részvények emelkedése egy másik eseménnyel is összefügg: január 9-én a tajvani törvényhozás elfogadott egy új törvényt, aminek értelmében a tajvani chipgyártók éves kutatási és fejlesztési költségeik 25%-át adójóváírásra fordíthatják, ami jól mutatja, hogy Tajvan igyekszik megőrizni előkelő pozícióját a globális félvezetőgyártásban.

Egy TSMC méretű vállalatnál ez jelentős összeget jelenthet, már csak abból kiindulva, hogy a harmadik negyedévben a vállalat 1,4 milliárd dollárnyi kutatási és fejlesztési kiadásról számolt be, ami azt jelenti, hogy az adójóváírás a jelenlegi kiadási ütem mellett éves szinten akár 1,4 milliárd dollárral is növelheti eredményt. Ez a szám növekedhet is, ha még többet költenek a tajvani kutatás-fejlesztésre.

Az új törvény emellett 5%-os adójóváírást biztosít a legfejlettebb chipgyártási technológiát támogató új berendezések vásárlása esetén, ami hasonlóan ösztönző, mint a tavaly elfogadott amerikai CHIPS Act ilyen jellegű rendelkezése.