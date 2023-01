Februárban átadja helyét utódjának a Yettel TV

Február 10-én lezárja jelenleg elérhető összes, OTT-alapú (over-the-top) televíziós díjcsomagjának értékesítését a Yettel Magyarország, így a több mint kilenc éve megjelent MyTV utódjának tekinthető Yettel TV összes elérhető változata (Start Pro, Plus Pro, Max, Max Pro, valamint az összes kiegészítő opció) kikerül a kínálatból - tájékoztatta az operátor a mai napon előfizetőit. Ez egyben szokás szerint azt is jelenti, hogy a csomagokra korábban szerződött ügyfelek továbbra is változatlanul használhatják azokat, új szerződést viszont ezekre a díjcsomagokra már nem köt a fenti dátumtól kezdődően a szolgáltató.

Lapunk úgy tudja, hogy a lépés a Yettel Magyarország televíziós termékstruktúrájának eddigi legnagyobb jelentőségű változásával járhat majd, a régi tévés csomagok kivezetésével egy időben ugyanis megjelenhet a szolgáltató kínálatában a PPF tulajdonában lévő cseh O2 és a szerb Yettelnél már most elérhető új generációs IP-alapú tévészolgáltatás.

A HWSW az átállás kapcsán megkereste a szolgáltatót, ahol kérdésünkre közölték:

A korábbi TV csomagok kivezetésének oka egy technikai átállás, mivel egy igazán izgalmas meglepetéssel készülünk!

Az új tévés platform érkezését ugyanakkor korábban informálisan több, a cégnél dolgozó szakember is megerősítette - legutóbb tavaly, a karácsonyi ünnepek előtt éppen Peter Gazik, a szolgáltató vezérigazgatója beszélt a HWSW-nek arról, hogy a platformváltás valamikor az idén február és szeptember közötti időszakban várható hazánkban.

Az új tévés platformhoz továbbra is elérhetők lesznek majd okostelefonos (és vélhetően okostévés) alkalmazások, újdonság ugyanakkor, hogy a szolgáltató az ügyfelek rendelkezésére bocsát majd egy brandelt felhasználói felülettel ellátott androidos beltéri egységet, mely a tévénézés mellett Android TV-re fejlesztett alkalmazások futtatására is alkalmas.

Rendkívül hasonló megoldást kínál az ügyfeleknek jelenleg a Magyar Telekom saját IPTV-platformján (SmartBox), a Telekomnak ugyanakkor házon belül rendelkezésre áll ehhez a vezetékes infrastruktúra - hogy a Yettel az átvitelt pontosan milyen megoldással fogja majd biztosítani, arról egyelőre nem áll rendelkezésre információ.

Az androidos beltéri egységnek köszönhetően a Yettel további, interaktív funkciókkal ruházhatja fel saját televíziós megoldását, így az applikációk mellett megérkezhet a platformra a műsorvisszanéző funkció (catch-up TV), illetve később akár a videotéka (VOD) is. A platform emellett a tartalmak jobb kereshetőségét és kategorizálását egyaránt képes lesz majd biztosítani.