Lakossági tűzfalszolgáltatást indított a Yettel

A lakosságot és a kis- és középvállalatokat érintő, mobilos belépési pontot használó kibertámadások száma az utóbbi években aggasztó mértéket öltött, melyre ráadásul jellemzően kevés jól használható és költséghatékony technológiai válasz érkezett az elmúlt időszakban. A Yettel most egy ilyen újdonsággal próbálkozik, elindult a NetPajzs, mely a piacon általánosan elterjedt white label megoldásokkal ellentétben egy a szolgáltató maghálózatába integrált, előfizető által paraméterezhető személyes tűzfalszolgáltatás.

A NetPajzs a szolgáltató weboldalán szereplő információk szerint védelmet nyújt az adathalász, támadások, az ún. online shopping csalások, a kémprogramok és a kéretlen tartalmak (inkább a gyerekek elől elrejteni kívánt, korhatáros tartalmak) ellen. A szolgáltatás emellett rendszeres riportot küld az előfizetőnek az eredményes szűrésekről, blokkolásokról.

A Yettel NetPajzsot előfizetésenként (SIM-kártyánként) lehet aktiválni havi 390 forint fejében (az első hónap díjmentes), az androidos készülékekre és iPhone-okra letölthető Yettel alkalmazáson keresztül. Ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy a számlatulajdonos a családtagjai számára is aktiválhatja a szolgáltatást, így a védelmet többek között kiterjesztheti a fiatalkorú családtagokra is.

A NetPajzs emellett védi azokat az eszközöket is, melyek olyan készülékhez csatlakoznak WiFi-n, mely hotspot üzemmódba internetet oszt a számukra, és aktiválva van a hozzá tartozó előfizetésen a szolgáltatás.

A rendszer ugyanakkor nem biztosít minden eseteben teljes körű védelmet. Így például VPN-t használó klienseknél értelemszerűen nem működik (bár a Yettel erre nem tér ki külön, vélhetően ugyanez vonatkozik azokra az iPhone-okra is, melyeknél bekapcsolták a "privát átjátszó" funkciót), illetve mivel nem kliensoldali megoldásról van szó, ezért csak abban az esetben nyújt védelmet, ha a kliens a Yettel hálózatán keresztül forgalmaz adatot.

Nem ez az első, hasonló próbálkozása a Yettelnek az előfizetői adatok megvédésére - a cég, pontosabban annak jogelődje 2011-ben a Hipernet márka bevezetésekor az F-Secure kliensoldali megoldását gyakorlatilag ugyanezen a néven kínálta. Vállalati ügyfelek számára azóta is elérhető hasonló, white label biztonsági termék a cégnél (szintén F-Secure alapokon), tavaly szeptemberben pedig a 4iG Nyrt-vel karöltve vezetett be menedzselt tűzfalszolgáltatást a vállalat - igaz, nem mobilkliensekre kihegyezve.