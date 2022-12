Illegális a streaminges jelszómegosztás a britek szerint

Az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdoni Hivatala (IPO) frissítette a kalózkodással kapcsolatos irányelveket, ami a szövegkörnyezetben nem annyira feltűnő, ám mégis rendkívül érdekes részlettel bővült. A hivatal útmutatása szerint azok a felhasználók, akik megosztják előfizetésekhöz tartozó jelszavaikat az olyan streamingszolgáltatásokban, mint a Netflix, az Amazon Prime vagy a Disney+, megsértik a szerzői jogi törvényt, tehát a jelszómegosztás elméletben akár büntetőjogi felelősségre vonással járhat.

A 2007-ben még meglehetősen korlátozott formában elindult Netflix mára több mint 6600 filmet és TV-műsort kínál 223 millió előfizetőjének, és kétségtelen, hogy a fiókok közös használata és a jelszavak megosztása nagyban hozzájárult a szolgáltatás népszerűsítéséhez, ám az előfizetői bázis csökkenését látva inkább problémává vált a szolgáltató számára, főleg a piacon látható élénk verseny miatt.

A kalózkodás ellen létrehozott, köztük Netflixet és HBO-t is tagjai közt említő Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) szövetség szintén nem nézi jó szemmel a jelszómegosztást, amit az „engedély nélküli” jelzővel illet. A kalózkodást ellenző dán Rights Alliance ugyanígy „nem engedélyezettként” tartja a számon a streamingelő felhasználók közös fiókhasználatát, amik bár apró lépések, mégis egyre láthatóbb ellenérzést jeleznek. A csoport szerint a jelszómegosztás aránya a dánok közt kiugróan magas, és egyáltalán nem nevezhető etikusabbnak, mint a tartalomfogyasztás más illegális formái.

Az IPO egy Metával közös kezdeményezésben említi meg a jelszómegosztás illegalitását, amelynek célja, hogy megakadályozza a hamisított áruk adásvételét az interneten. A szövegben nem maga a Meta az érdekes, hanem ahogy a hivatal a kalózkodás fogalmát definiálja, és ahogy az illegális filmletöltésekkel egy kalap alá veszi a streamingfiókok jelszavainak megosztását is, amivel a felhasználó nem csak hogy „törvényt sért", de akadályozza, hogy a szellemi jogtulajdonosok bevételre tegyenek szert.

Az elmúlt évek brit kalózkodási ügyeiben jellemzően a bűncselekménynek számító csalás volt a fő vád, annak ellenére, hogy a főbb bűncselekmények közvetlenül a szerzői jogi törvényhez kapcsolódtak. A hivatal a TorrentFreaknek kifejtette, hogy számos büntető- és polgári jogi rendelkezés alkalmazható a jelszómegosztásra, aminek egyértelműen kijelenthető célja, hogy a felhasználó fizetés nélkül férjen hozzá a szerzői joggal védett művekhez. Ezek a rendelkezések a körülményektől függően magukban foglalhatják a szerződéses feltételek megsértését, csalást vagy a másodlagos szerzői jogsértést.

Az előfizetéses streaming szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférést használók tehát csalásért felelősségre vonhatók, ami ugyan törvényes megoldásnak tűnhet, de a TorrentFreak szerint a PR-katasztrófa miatt a szolgáltatók valószínűleg nem nyúlnának ehhez az eszközhöz, inkább az az irány körvonalazódik, amit a Netflix is követ, tehát a közös fiókhasználatot ellehetetlenítő technikai korlátozások bevezetése. A jogi felelősségrevonás lehetőségének célja inkább az elrettentés lehet, több tízezer felhasználó kriminalizálásával jó eséllyel nehezen bírna el a brit rendszer, és a szolgáltatóknak sem érdeke.