Már most összezavarja az embereket a Netflix jelszómegosztása

A Netflix áprilisi gyorsjelentése óta látszik, hogy a streamingszolgáltatás előfizetői bázisán való lendítés egyre nehezebb feladat, aminek eredményeként a vezetőség több lépést fontol, a reklámokkal tűzdelt csomagok bevezetése mellett a jelszómegosztással való leszámolást is. A cég körülbelül 100 millióra becsüli azoknak a háztartásoknak számát, akik jelszómegosztással többen osztanak meg egy előfizetést (egy előfizető négy fiókot hozhat létre). A közös használatot korlátozó változások bevezetése azonban körülbelül még egy évet fog igénybevenni.

A Business Insider a Rest of Worldre hivatkozva azt írja, hogy a Netflix március óta eddig három országban, Costa Ricában, Chilében és Peruban teszteli az erre szánt megoldását, ami egyelőre vegyes eredményeket mutat. Az eddig elképzelt rendszerben az előfizetőknek 2-3 dolláros felárat kell fizetniük, hogy háztartáson kívüli személy külön profilt kaphasson egy meglévő előfizetésen belül.

Az eddig megszólalt, tesztelésben érintett előfizetők közül azonban többen rendkívül összezavarónak tartják az új szabályok kommunikációját. Sokak számára az nem volt egyértelmű, hogy mi számít egy háztartásnak: jellemzően azt feltételezték, hogy a családtagokra vonatkozik, de a Netflix úgy definiálja, mint a fizikailag egy lakóhelyen élő személyeket.

A cég szóvivője szerint bár már hónapok óta dolgoznak az előfizetések megosztásának rendszerén, már évek óta úgy értelmezik, hogy egy Netflix-fiókot azok használhatnak közösen, akik egy lakásban élnek együtt. Abban az esetben pedig, ha az egy háztartásban élők közül valaki másik helyszínen tartózkodik, akkor egy kóddal hitelesítheti magát, hogy felár nélkül használhassa a fiókot.

A Rest of World szerint a streamingszolgáltatót a helyi fogyasztóvédelmi hatóságok is arra figyelmeztették Costa Ricában, Peruban és Chilében, hogy egyértelműbben tisztázzák a háztartás fogalmát a fogyasztók felé, és hogy a jelszómegosztásért felszámított felár önkényes diszkriminációhoz is vezethet. A Netflix szóvivője erre azt reagálta, hogy a korábban kiküldött e-mailes tájékoztatás mellett terméken belüli értesítéseket is elhelyeznek majd a jövőben, hogy nyomatékosítsák az üzenetet.