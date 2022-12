A kanyarban lehet a Lenovo ThinkPhone

Nem mondhatni, hogy a Lenovo különösebben elsiette volna a birtokában lévő PC-s és okostelefonos üzletág szinergiáinak kihasználását, hiszen a ThinkPadek felett idestova 18, a Motorola okostelefonok felett pedig több mint 8 éve rendelkezik a kínai gyártó, mely rövidesen bemutathatja az első ThinkPhone-t.

A rövidesen érkező Lenovo ThinkPhone (by Motorola) okostelefonokról már októberben terjedni kezdtek különböző pletykák, most viszont egy újabb csokor információt és rendert szivárogtatott ki a Tech Outlook. A Motorola által gyártott ThinkPhone valóban mintha csak egy ThinkPad lenne csak éppen okostelefon-bőrbe bújva, a hátlapján legalábbis ott a jellegzetes logó, sőt, még arra is figyeltek a dizájnerek, hogy a be- és kikapcsológomb ugyanolyan tűzpiros színű legyen, mint a legtöbb ThinkPad pöcökegere.

Maga a hátlap egyébként a karbonszál-mintázatával az okostelefonok körében nem számít annyira kiemelkedőnek, de az igazi rajongók úgyis a logóért fogják majd kinyitni a pénztárcájukat és fizetnek majd ki egy egyelőre pontosan meg nem határozott, de azért várhatóan tekintélyes summát a telefonért cserébe.

A 6,6 hüvelykes, 1800x2400 pixeles pOLED kijelzővel rendelkező Lenovo ThinkPhone ugyanis a kiszivárgott specifikációk alapján felsőkategóriás készülék lesz. A mobilba a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 rendszerprocesszora kerülhet majd 12 GB rendszermemória és 512 GB háttértár társaságában, továbbá egy 5000 mAh-s akkumulátort és egy hármas kameraszigetet (50, 13 és 2 megapixeles érzékelőkkel) kap majd.

Az újdonság emellett a ThinkPadekkel összepárosítva képes lesz bizonyos "egyedi munkamenet-támogató megoldások" kiaknázására, bár hogy pontosan melyek lesznek ezek, azt egyelőre sűrű homály fedi. A ThinkPhone piacra kerülésének pontos ideje sem tisztázott, de jó eséllyel a las vegas-i CES vagy a Mobile World Congress idején debütálhat majd a készülék.