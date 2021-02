Több ThinkPad szériáját is frissíti a Lenovo

Egy sor ThinkPadjét frissíti a Lenovo, a nagyvállalati notebookok T, L, P és X szériáiba is megérkeznek a 2021-es modellek - igaz utóbbi sorozat már az idén online megrendezett CES-en is kapott némi vérfrissítést. A laptopok mellett a gyártó továbbá egy masszív, szintén vállalati környezetbe szánt monitort is bemutatott.

Thinkpad x13 gen 2

Az idei eresztést az új ThinkPad X13 (Gen 2) és X13 Yoga (Gen 2) nyitják, amelyek a januárban bemutatkozott új modellekhez hasonlóan 16:10-es képaránnyal kerülnek piacra. Mindkét modell 13,3 hüvelykes képátlóval érkezik, az X13 esetében pedig a kijelző igény szerint érintésérzékeny vagy hagyományos kivitelben is elérhető - a 360 fokban hátrahajtható panellel szerelt Yoga értelemszerűen csak érintésérzékeny panellel érhető el. Az eszközök WUXGA (1920x1200), illetve WQXGA (2560x1600) felbontással is piacra kerülnek.

thinkpad x13 yoga gen 2

A motorháztető alatt az intel 11. generációs Core vPro címkés lapkái, vagy igény szerint az AMD Ryzen 5000 Pro chipjei dolgoznak, amelyek mellé akár 32 gigabájt LPDDR4 RAM pakolható, illetve maximum 2 terabájt PCIe SSD-vel toldhatók meg. A készülékek oldalain két Thunderbolt 4, egy HDMI 2.0 aljzat és egy headset jack található, amelyhez az X13-on két darab, a Yoga modellen pedig egy USB-A 3.2 Gen1 aljzat párosul. Mindkét eszköz Wi-Fi 6 támogatással érkezik, illetve 4G-, az X13 pedig 5G-képes kivitelben is elérhető. Az ujjlenyomat-olvasó a friss X13 modelleken a bekapcsológombra költözött. Az új gépek májusban kerülnek piacra, a mezei X13 nettó 1140, a Yoga modell Nettó 1380 dolláros indulóáron.

A VÁLLALATI NÉPGÉPEK

A T sorozat három új modellt vonultat fel a 14 (Gen 2) hüvelykes T14 (Gen 2) és T14s (Gen 2), illetve a nevének megfelelően 15 hüvelykes képátlóval érkező T15 (Gen 2) formájában. Utóbbi akár 11. generációs Intel Core i7 vPro lapkával is felszerelhető, a T14 és T14s modelleknél pedig utóbbi mellett AMD Ryzen 5000-es chip is elérhető - az inteles gépeknél az összes széria esetében a modellszámhoz egy "i" jelölést is hozzácsap a gyártó. Az opcionális dedikált grafika sem maradt ki a kínálatból, a T15 és az inteles T14 2 gigabájt GDDR6 memóriával szerelt Nvidia GeForce MX450 GPU-val is megvásárolható.

Thinkpad t14s gen 2

Valamennyi gép elérhető Full HD és 4K panellel is, illetve érintésérzékeny és hagyományos képernyő is akad az opciók között. A 16:9-es képarányt itt még nem engedte el a gyártó, a magasabb panelekért az X szériához kell fordulni. A DDR4 RAM-ot a T14-ben és T15-ben egészen 48 gigabájtig tornázhatjuk fel, a T14s-ben "csak" 32 gigabájt LPDDR4X memóriával kell beérni.

thinkpad t15 gen 2

A csatlakozópaletta a T sorozaton most is kifejezetten bőséges, főként a szegmensben manapság megszokott kínálathoz viszonyítva. Mindegyik modellre jutott microSD kártyaolvasó, HDMI 2.0 aljzat és headset jack, amelyhez az inteles gépeken két Thunderbolt 4 port is párosul. A T14 kivételével valamennyi gépre jutott két USB-A 3.2 csatlakozó, az AMD-s T14 modellen pedig két USB-C 3.2-t is találunk. A T14s-t leszámítva az Ethernet aljzat is ott figyel a gépeken. A Wi-Fi 6 támogatás a teljes palettán adott, amelyhez 4G, a T14s-nél pedig akár 5G kapcsolat is hozzácsapható. A gépek inteles variánsai márciusban, az AMD-s verziók májusban kerülnek piacra, a T14 modellek indulóára nettó 1160, a T14s-é nettó 1280 dollár lesz, a T15 pedig nettó 1380 dolláros kezdőáron kerül majd a boltokba.

NEM CSAK ARANYÁRON

Ugyancsak kapható lesz mind Intel, mind AMD "ízben" a barátságos árazású ThinkPad L széria idei eresztése is, amelyet az új L14 (Gen 2) és L15 (Gen 2) gépek alkotják. A nevezéktannak megfelelően 14 és 15 hüvelykes képernyővel érkező gépeknél is maradt a 16:9-es képarány - sok, az olcsóbb modellekre váró felhasználó bánatára - amelyhez érintésérzékeny vagy hagyományos, Full HD vagy 1366x768 pixel felbontású panel választható. A fentiekhez hasonló processzoropciókhoz itt valamennyi esetben akár 64 gigabájt DDR4 RAM csapható hozzá, 1 terabájt PCIe SSD-vel.

thinkpad l14 gen 2

Az összes új L szériás gépre jutott két USB-A 3.2, egy HDMI 2.0, headset jack és egy Ethernet aljzat, továbbá microSD olvasó is, amelyekhez az inteles gépeken egy USB-C 3.2 és egy Thunderbolt 4 aljzat is társul. Az AMD-s modelleken egy USB-C 3.2-vel és egy USB-C 3.1-gyel kell beérni. A Wi-Fi 6-ot teljes sorozat támogatja, ahogy az LTE kapcsolatokat is. A ThinkPad L modellek májusban kerülnek a boltokba, nettó 690 dolláros induló árcédulával.

FRISSÍTETT IGÁSLOVAK

A ThinkPad család erőgépei, a P modellek is frissülnek: a P15s (Gen 2) és a P14s (Gen 2) viszik tovább a termékvonalat, az ismert Intel processzoropciókkal, amely utóbbi modellnél AMD lapkára is cserélhető. A P15s 15,6 hüvelykes, míg a P14s 14 hüvelykes kijelzőt kap, igény szerint 4K vagy Full HD felbontással - továbbra is 16:9-es képarány mellett.

thinkpad l15 gen 2

Az inteles kiadásoknál Nvidia T500 dedikált grafika is elérhető 4 gigabájt VRAM-mal, míg az AMD-s modellnél az integrált Radeon grafikára lehet támaszkodni, utóbbi ugyancsak 4 gigabájt dedikált VRAM-ot kap. A RAM mindhárom gépnél 48 gigabájtnál tetőzik, a tárhely pedig 2 terabájt NVMe SSD-nél. A gépek oldalain két USB-A 3.2 Gen1 portot, egy HDMI 2.0 aljzatot, Ethernet és headset csatlakozót, illetve SmartCard olvasót is találunk, az Intel chipekhez továbbá szokás szerint két Thunderbolt 4 aljzat, az AMD-s modellhez pedig két USB-C csatlakozó jár. A P14s inteles verziója és a P15s márciusban rajtol, nettó 1390 dolláros indulóárral, míg az AMD-s P14s nettó 1170 dolláros kezdőáron, májustól lesz kapható.

NAGYVÁLLALATI (NAGY) MONITOR

Végül de nem utolsó sorban Lenovo egy masszív új monitort is bejelentett. A ThinkVision P40w névre keresztelt eszköz 40 hüvelykes képátlóval érkezik, annak IPS paneljét a gyártó és 2500R értékű ívbe hajlította. A méretes, 21:9-es képarányú monitoron 5120x2160 pixel sorakozik, és az sRGB színskála 99, a DCI-P3-nak pedig 98 százalékát képes lefedni.

A P40w azonban nem csak nagy mennyiségű tartalomnak képes felületet biztosítani, de lényegében Thunderbolt 4 dokkolóként is üzemel: a videójelekhez használható, két darab Thunderbolt 4, egy HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.4 aljzat mellett találunk rajta négy USB-A 3.1 Gen1, egy USB-C 3.1 Gen1, illetve egy további Thunderbolt 4 kimeneti portot, és egy USB 3.2 Gen1, egy Ethernet, illetve még egy Thunderbolt 4 bemeneti csatlakozót is. A Thunderbolt 4 aljzaton a kijelző ráadásul 100 watt teljesítményt is képes leadni, így a dokkoló és megjelenítő funkciók mellett tölthető is róla a csatlakoztatott notebook.

A kijelző egyszerre két csatlakoztatott eszközzel is használható, illetve "daisy-chain" módszerrel egy további monitorral is "összefűzhető" Thunderbolt 4 csatlakozón keresztül, így a kapcsolódó számítógépen csak egy csatlakozót foglalva. A monitor érkezésére júniusig kell várni, akkor nettó 1700 dolláros áron kerül piacra.