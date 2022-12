Jövőre sem dőlhet el a Microsoft-Activision frigy sorsa

Ahogy azt a kiszivárgott információk előrevetítették, az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) csütörtökön megtámadta a 69 milliárd dolláros Microsoft-Activision akvizíciót, ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a techpiac történelmének egyik legdrágább üzlete, ami láthatóan nem lesz egyszerű menet, sőt a kútbaesés végkimenetelét vetíti előre.

A bizottság által benyújtott panasz azt állítja, hogy a megállapodással a Microsoft a világ harmadik legnagyobb videójáték-kiadójává hízlalná fel magát, aminek révén számos eszköz állna rendelkezésére ahhoz, hogy torzítsa a piaci versenyt: a legnépszerűbb Activision játékok tulajdonjogát birtokolva árakat emelhet, vagy megpróbálhatja a játékosokat a saját platformjai és szolgálatásai felé terelni. Az FTC szerint az üzlet a felhőalapú játékszolgáltatások feltörekvő piacát is érintheti, ahol a Microsoft az Xbox Game Pass nevű előfizetéses szolgáltatásával van jelen, így a felvásárlás óriási hatással lehet egy több milliárd dolláros iparág jövőjére is.

Brad Smith, a Microsoft-elnök csütörtöki nyilatkozata szerint továbbra is azon az állásponton van, hogy a megállapodás valójában élénkíthetné a versenyt, és több lehetőséget teremtene a játékosok és játékfejlesztők számára. Bobby Kotick, az Activision vezérigazgatója egy dolgozóknak küldött levélben úgy vélekedik, hogy bár a per híre aggasztó lehet, de továbbra is bízik abban, hogy végül lezárulhat az üzlet, és szerinte „hatalmas hiba lenne” az FTC részéről, ha ellehetetlenítené a felvásárlást.

Biztonságkritikus rendszerek, rekordidő alatt (x) Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp. Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp.

Biztonságkritikus rendszerek, rekordidő alatt (x) Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp.

A Microsoft az elmúlt hetekben partnerségekkel és ajánlatokkal próbálta elhárítani azokat az állításokat, hogy visszafogná riválisait. A héten megállapodást kötött a Nintendóval is arról, hogy a felvásárlás lezárulása után tíz évig elérhető lenne a franchise a japán cég konzoljain, amiről bármikor kész tárgyalni az üzletet egyáltalán nem jó szemmel néző Sony-val is. Az FTC szerint viszont a redmondiak korábban már visszafogtak játékokat a riválisoktól, ezért is igyekeznek megakadályozni az üzletet. A panasz példaként hozza, hogy a Microsoft a Bethesda megvásárlása után annak ellenére is exkluzívvá tett néhány programot, hogy korábban az európai szabályozókat arról biztosította, hogy nincsenek ilyen szándékai.

Az Egyesült Államok mellett ráadásul két másik jelentős ország, illetve régió, Nagy-Britannia és az Európai Unió versenyhatósága is feltűnően hasonló aggályokat fogalmazott meg - a brit Competition and Markets Authority (CMA) a júniusi előszűrést követően szeptember elején kezdett átfogó vizsgálatba, az Európai Unió versenyjogi szerve pedig november elején indított második körös, átfogó vizsgálatot az akvizíció kapcsán. Ez a vizsgálat az előzetesen közzétett menetrend szerint 2023. március 23-án zárulhat le.

Így az FTC panasza az első olyan határozott lépés az ügylet blokkolására, ami antitröszt-szabályozó felől érkezik. Ráadásul némi előnyt is magának tudhat, mivel a közigazgatási bíróság keze nagyobb eséllyel hajlik a szabályozók felé. Természetesen az FTC-nek továbbra is meggyőző bizonyítékokat és érveket kell felsorakoztatnia az ügy megnyeréséhez, ami akár évekbe telhet. A közigazgatási bíró előtti meghallgatás dátumát 2023 augusztusára tűzték ki.

A zászló tehát egyelőre az akvizíciós ügyletet leginkább kifogásoló versenytársnak, a japán Sonynak áll. Ha ugyanis a három potenciálisan érintett régióból akár csak az egyikben úgy döntenek a versenyjogi szervek, hogy nem engedik át az ügyletet, az a teljes vertikumra vonatkozóan visszavonulásra késztetheti az akvizíció két résztvevőjét.