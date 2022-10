Kínaiakkal erősítene a Microsoft a Sony elleni harcban

A Microsoft elirigyelte a PC-n, PlayStation konzolon és mobilon egyaránt taroló Genshin Impact sikerét, ezért források szerint kínai fejlesztőkkel és tartalmakkal tervez erősíteni a Sony-val szemben. Ugyan az amerikai szoftveróriás és a japán Sony évek óta ösztönzi jelentősebb összegekkel a kisebb fejlesztőket a licencjogok miatt is, de a Genshin Impact népszerűsége újabb lökést ad a redmondiak ilyen irányú törekvéseinek. Bár a Genshin Impact konzolos bevételeiről eddig nincsenek elérhető számok, a Sensor Tower szerint mobileszközökön 3 milliárd dollárt hozott a konyhára idén májusig.

A sanghaji miHoYo stúdió akciószerepjátéka két évvel ezelőtti megjelenése óta már dollármilliárdokat termelt, és egyben alaposan megemeli a lécet a többi keresztplatformos, többjátékos program számára. Elemzők szerint a kínai játékfejlesztés érettségét tükrözheti, hogy egyre nagyobb az érdeklődés nyugaton is a kínai fejlesztésű programok iránt, amiknek a költségvetése sok esetben már a nyugati fejlesztés szintjét is megüti.

Daniel Ahmad, a Niko Partners senior elemzője szerint a kínai fejlesztők egyre nagyobb csapatokba ruháznak be, miközben a fejlesztési metódusaik és eszközeik is finomabbá és hatékonyabbá válnak, minden platformon és országban versenyképessé téve őket.

Iparági források szerint a Microsoft egy dedikált csapatot állított össze az ígéretes kínai címek felkutatására, hogy időben felfedezze a "következő nagy dobást". Az Xbox-konzolok tulaja eddig főként nagynevű stúdiók címeivel töltötte meg előfizetéses játékszolgáltatásának kínálatát, de láthatóan egyre nyitottabb a független stúdiók irányába. Ráadásul az, hogy a redmondiak egyre több platformra terjesztik ki az előfizetést, vonzóbbá teheti a kínai fejlesztők szemében.

Egy meg nem nevezett stúdió vezetőjének elmondása szerint a Microsofttal már három éve aláírtak egy licencszerződést, hogy a programjukat felvegyék a Game Pass kínálatába, a játék folytatásáért pedig már a korábbi összeg többszörösét kínálták fel nekik. Az alku megkötése azonban várat magára, mert a vezető szerint miután elkészült a program, akár még jobb ajánlatot kaphatnak.

Dokumentumok alapján a Microsoft 2,5 millió dollárt volt képes fizetni azért, hogy megszerezze a Game Passbe az ARK: Survival Evolved akciójátékot, aminek a folytatásáért 2,3 millió dollárt kínált, emellett a sanghaji Recreate Games-től is megszerezték a Party Animals jogait, a közelgő többjátékos program kizárólag Xbox-konzolokon lesz elérhető.

A redmondi szoftveróriás a Sony-nál jóval lassabban kapcsol és fordítja figyelmét Kína felé. A japán cég már 2017-ben elindította a „China Hero Project” akcelerátor programot a kínai fejlesztők támogatására, végül a 17 támogatott cím közül hét került piacra, és vált elérhetővé PlayStation konzolokon. Két évvel később társultak a miHoYo-val, ami akkor még kevésbé ismert stúdió volt, és éppen a Genshin Impacton dolgozott, ez vált később óriási sikerré PC-n és kézikonzolokon, de a konzolos verzió csak a Sony eszközén érhető el. Források szerint a Genshin Impact példája hajthatja a redmondiak fókuszáltabb érdeklődését a kínai fejlesztők irányába.

Az elmúlt években a kínai játékosok jellemzően importált címekkel játszottak, saját gyártású termékeik gyengébbek voltak, majd ahogy Kína is egyre nagyobb teret nyert a világpiacon, úgy a helyi stúdiók is egyre komolyabb befektetéseket kaptak. A trendet felgyorsította a helyi szabályozási környezet és az import korlátozása is, mindeközben Kína felszívott olyan szakembereket, akik korábban csúcskategóriás stúdiókban dolgoztak.

A szakértők szerint a platformokon átívelő Genshin Impact egyben iparági mérföldkőnek is tekinthető, még az Apple is használta arra, hogy az új iPad Air teljesítményét demózza. Ezen kívül a 2021-ben megjelent Naraka: Bladepointnak sikerült még hasonló sikert elkönyvelni, ami Kína második legnagyobb játékcége, a NetEase konyhájából gördült ki. Míg a legtöbb kínai játék ingyenes, és üzleti modelljét a játékon belüli értékesítésekre helyezi, a Naraka 20 dolláros ára ellenére több mint 10 millió példányban kelt el. A játék a Microsoft és a Sony figyelmét is felkeltette, a NetEase pedig a Microsoft mellett döntött, és júniusban Game Pass exkluzívvá tette a címet.