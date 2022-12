A Nintendóval közösködve puhítaná a Microsoft a Sony-t

Nem túl jó a viszony a Sony és a Microsoft közt a januárban bejelentett 69 milliárd dolláros Activision-akvizíció kapcsán, a japán cég több szempontból is elégtelennek találja a redmondiak önkéntes ajánlásait. A felvásárlás számos régióban, illetve nagyobb piacon a hatósági jóváhagyatási fázisban van, az egyik legfőbb kérdés pedig, hogy mi lesz az olyan, gigantikus felhasználói bázissal rendelkező franchise-ok sorsa, mint a Call of Duty vagy éppen a World of Warcraft.

A Microsoft-elnök Brad Smith a Twitteren jelentette be hétfőn, hogy megállapodást kötöttek a Nintendóval: a felvásárlás lezárulása után tíz évig elérhető lenne a franchise a japán cég konzoljain, és erről bármikor kész tárgyalni a Sony-val is. A tízévre szóló jogosultság nem kis lépés a Nintendo számára, mivel utoljára 2013-ban volt elérhetők Call of Duty-programok a konzoljain, méghozzá a Wii U-n. A bejelentésből nem derül ki, hogy a kötelezettségvállalást formailag is rögzítették-e a felek. Phil Spencer, a Microsoft Xbox játékrészlegének vezetője hozzátette, hogy a Call of Duty továbbra is elérhető lesz PC-ken a Steam platformján keresztül, tehát akár Steam Decken is elérhető lehet, ami szintén nyomásgyakorlás a japánok felé.

A Sony korábban fő problémaként hangoztatta, hogy az akvizíciót követően csak idő kérdése lenne, és a Microsoft a CoD játékokat kivonná a PlayStation platform alól, ami amellett, hogy a platform meglévő játékosbázisa számára jelentős hátrányt jelentene, potenciális piactorzító hatást is kiválthatna, ezt vizsgálja többek közt a brit versenyhatóság (CMA) is.

A versenytársak legtöbbet hangoztatott kifogását a Microsoft egyedi ajánlatokkal igyekszik csitítani. Phil Spencer, a Microsoft Gaming idén kinevezett vezérigazgatója korábban több médium számára úgy nyilatkozott, hogy a legismertebb, legnépesebb felhasználói bázissal rendelkező Call of Duty a jelenleg érvényben lévő licencmegállapodások lejártát (ami nem hivatalos információk szerint 2024-re datálható) követően még több évig garantáltan ott lesz a riválisok kollekciójában is, ami mint később kiderült, három évet takar. A Sony elsősorban ezt a három évet kritizálta, aminek eredményeként a Microsoft most belengette az akár tízéves időtáv ajánlatát is.

Márpedig gyűlnek a fellegek az évtized eddigi legnagyobb, IT-iparágat érintő üzlete felett: az akvizíciót a helyi jogrendnek megfelelően bíróságon támadhatja meg az Egyesült Államokban a versenyjogi ügyekben illetékes Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC). Az Egyesült Államok mellett ráadásul két másik jelentős ország, illetve régió, Nagy-Britannia és az Európai Unió versenyhatósága is feltűnően hasonló aggályokat fogalmazott meg - a brit Competition and Markets Authority (CMA) a júniusi előszűrést követően szeptember elején kezdett átfogó vizsgálatba, az Európai Unió versenyjogi szerve pedig november elején indított második körös, átfogó vizsgálatot az akvizíció kapcsán. Ez a vizsgálat az előzetesen közzétett menetrend szerint 2023. március 23-án zárulhat le.

A zászló tehát egyelőre az akvizíciós ügyletet leginkább kifogásoló versenytársnak, a japán Sonynak áll, ha ugyanis a három potenciálisan érintett régióból akár csak az egyikben úgy döntenek a versenyjogi szervek, hogy nem engedik át az ügyletet, az a teljes vertikumra vonatkozóan visszavonulásra késztetheti az akvizíció két résztvevőjét.