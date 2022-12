Már az európaiak is szétcsavarozhatják az iPhone-jukat

Az Egyesült Államok után mostantól nyolc európai országban - Nagy-Britanniában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban és Spanyolországban - is elérhetővé vált az Apple Self Service Repair programja, mely elméletben lehetővé teszi, hogy egyes iPhone-típusok és Macintoshok bizonyos javítási műveleteit otthoni körülmények közepette is elvégezhessék a készülékek tulajdonosai.

A tengerentúlon idén áprilisban elrajtolt program igazi pálfordulásnak számított az Apple-nél, cég ugyanis hosszú évekig látványosan küzdött a nem hivatalos és házilag elvégzett javítások ellen. Sem eredeti alkatrészeket, sem a néhány esetben szükséges dokumentációt nem bocsátotta vásárlói rendelkezésére, sőt, az utángyártott alkatrészek felhasználását szoftveres korlátozásokkal igyekezett gáncsolni a vállalat. A nem hivatalos forrásból származó kijelzőknél például egyszerűen tiltják az arcfelismerést, vagyis a Face ID-t, de az utángyártott akkumulátorokat is kissé mostoha módon kezeli az iOS.

A Self Service Repair programban egyelőre az iPhone 12 és 13 sorozatú okostelefonok egyes alkatrészei (jellemzően kijelző, akkumulátor, kameramodul) cserélhetők házilag, illetve Mac-ek is javíthatók így, igaz, itt megkötés, hogy csak azoknál a modelleknél engedélyezett a hivatalosan támogatott házibarkács, melyek az M1 processzort, vagyis a cég saját fejlesztésű rendszerprocesszorát tartalmazzák.

A dokumentációkon és a gyári alkatrészeken túl az Apple a javításhoz szükséges szerszámokat is a tulajdonosok rendelkezésére bocsátja - újdonság, hogy a szerszámkészletet bérelni is lehet a cégtől (ez egy hétre 49 dollárba, illetve ennek megfelelő helyi valutába kerül).

Az Apple Self Service Repair programját az Egyesült Államokban a megjelenését követően számos kritika érte. Egyesek szerint az egész kezdeményezés nem más, mint a right to repair elgondolás leghatásosabb megtrollkodása. Erre utal legalábbis a javításhoz szükséges (bérelhető) eszközök logisztikája, melyek önmagában olyan körülményessé teszik a folyamatot, hogy a felhasználók összehasonlíthatatlanul jobban járnak, ha önként beviszik a készüléket az ötezer partnerszervíz egyikébe.