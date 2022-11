Leszerelt katonák és hivatalnokok gyártják az iPhone-okat a Foxconnál

Bár eleinte csak egyhetes időszakot érintett volna, a vártnál tovább tart a kínai hatóságok szigorú karanténja az ország legnagyobb elektronikai ipari termelői régióját, a 13 milliós lélekszámú Csengcsou melletti Repülőtéri Ipari Zónát érintően, ezzel egyre jelentősebb munkerőkrízist okozva a zónában működő gyárak számára - ráadásul éppen abban az időszakban, amikor a leginkább fel kellene futtatni a termelési volument.

Helyi lapok most arról számolnak be, hogy a tartományi vezetés új módszerrel próbálja megoldani az ideiglenes munkaerőhiányt, így hivatalnokokat és leszerelt katonákat próbálnak a régióba irányítani, azzal a meglehetősen gáláns ajánlattal, hogy a hivatali fizetésük/nyugdíjuk mellé megkapják a gyártól is a gyári munkásoknak járó teljes ellátást és bónusz juttatásokat.

A mintegy 200 ezer főt foglalkoztató csengcsou-i Foxconn-üzemben gyártják többek közt az iPhone okostelefonok jelentős részét - egyes, nem hivatalos források szerint az iPhone Pro és Pro Max modellek mindegyike itt készül -, de az Apple mellett más, a gyártási tevékenységet a Foxconra bízó elektronikai céget is érzékenyen érintheti a város lezárása, mely lényegében a gyárakba zárta a munkásokat.

Korábbi kalkulációk szerint a novemberi termelést mintegy 30%-kal vetette vissza a hónap elején akkor még egyhetesre tervezett karantén. A lezárások rossz időzítését mindenesetre jól szemlélteti, hogy a gyár idén egyszer hasonló okból már volt karantén alatt áprilisban (ráadásul akkor két hétig), ám a termelési volument ez akkor érdemben nem befolyásolta.

A gyárat érintő események most már egyértelműen kihatással vannak a kereskedelmi csatornák ellátására is, az egyik legnagyobb hazai Apple Premium Reseller, az iStyle honlapján az iPhone 14 modellek szállítása kapcsán a következőkre hívja fel a figyelmet:

A COVID-19 korlátozások átmenetileg erős hatással vannak a kínai Zhengzhou városában található iPhone 14 összeszerelő üzemre. A létesítmény jelenleg jelentősen csökkentett kapacitással működik. Ahogyan az Apple a COVID-19 világjárvány idején is tette, kiemelten kezeli az ellátási láncokban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát.

A Foxconn menedzsmentje az elmúlt hetekben minden lehetséges eszközzel próbált minél több dolgozót meggyőzni arról, hogy álljanak munkába a csengcsou-i üzemben, a rossz körülmények miatt azonban a munkások egy része még a karanténból is megszökött, hiába kínált a korábbiaknál jóval kedvezőbb bónusz feltételeket a tajvani székhelyű cég.