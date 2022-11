Egyre közelebb a csúcshoz a MediaTek

Bemutatkozott a tajvani MediaTek legújabb, okostelefonos rendszerprocesszora, a Dimensity 9200, mellyel a tajvani gyártó egyszer s mindenkorra megvetette a lábát a csúcskategóriás SoC-ok szegmensében. A cég a Dimensity sorozat felsőbb szegmensbe pozicionált tagjaival évek óta próbálja megszorongatni a Qualcommot, melynek nyakára most minden korábbinál közelebb ért a versenytárs.

A TSMC 4 nanométeres gyártósorain készülő Dimensity 9200 egy sor iparági elsőséggel büszkélkedik a tajvaniak szerint. Így például ez az első, kereskedelmi forgalomba kerülő mobilos rendszerprocesszor, mely az ARMv9 Gen2 architektúrára épül - a lapka összesen 8 AMR-magot tartalmaz, ebből a legnagyobb teljesítményű, Cortex-X3-as mag 3,05 GHz-en jár, három Cortex-A715 mag 2,85 GHz-en ketyeg, négy Cortex-A510 mag pedig 1,8 GHz-re lett belőve.

Mindezzel a Dimensity 9200 nagyjából 10-12 százalékos teljesítménynövekedésre képes a szintetikus tesztekben, ugyanakkor a lapka fogyasztását sikerült 25%-kal lejjebb szorítania a MediaTek szakembereinek.

Ennél lényegesen nagyobb teljesítménynövekedést hoz a Dimensity 9200 a grafikus számítások terén, miután a lapka megkapta az ARM Immortalis-G715-ös, ray-tracing GPU-ját, mely a MediaTek szerint akár 32%-kal gyorsabb lehet elődjénél, miközben áramfogyasztása 41%-kal csökkent.

Az új rendszerprocesszor a fentiek mellett a rádiós oldalon is hoz újdonságokat, így elsőként támogatja az iparágban a WiFi 7 technológiát, az 5G-s rádiója pedig a milliméteres hullámhosszú spektrumokon is képes kommunikálni, ami a MediaTek kínálatában ritkaságnak számít. Megújult a SoC képfeldolgozásért felelős áramköre is, az Imagiq 890 fontos újdonsága, hogy immár az RGBW kameraszenzorok által közvetített képeket is képes kezelni, ezzel még részletgazdagabb fotók készíthetők majd a lapkára épülő okostelefonokkal.

Az első ilyen készülékek piacra kerüléséig már nem kell sokat várni: a MediaTek ígérete szerint a Dimensity 9200 még idén megjelenhet néhány gyártó kínálatában - a vállalat ezúttal nem nevezett néven konkrét partnereket.