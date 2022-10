Elfoglalja trónját a Samsung simlis hercege

A dél-koreai Samsung ügyvezetői elnöki székbe ültette Lee Jae-yongot (másnéven Jay Y Lee-t), pár hónappal azután, hogy a leszármazott augusztusban elnöki kegyelmet kapott. Jae-yongot legutóbb 2017-ben ítéltek ötévnyi szabadságvesztésre vesztegetés és csalás miatt, de az üzletemberre kirótt büntetés egy perújrafelvételi eljárást követően csökkent, tavaly pedig feltételesen szabadlábra helyezték 207 nap letöltése után.

Az elnöki kegyelem egyben azt jelenti, hogy a helyi törvények értelmében az elítélt visszatérhet az üzleti élethez. A lépés egyben szimbolikus, mert azt jelenti, hogy a világ legnagyobb okostelefon-gyártóját hivatalosan is az alapítócsalád harmadik generációja veszi kézbe. A Samsung közleménye szerint az igazgatótanács a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetre, illetve az üzleti stabilitás sürgető igényére hivatkozott az ajánlás jóváhagyásakor.

Jay Y Lee azután vette át a vezetést, hogy apja, a Samsung Group néhai elnöke, Lee Kun-hee 2020-ban szívrohamban elhunyt, előtte alelnöki pozíciót töltött be a vállalatnál 2012 óta, de már 1991-ben a vállalkozás életének részévé vált. Kun-hee életének 78. évében, hosszú betegséget követően búcsúzott, miután évtizedek során a dél-koreai vállalatot a világ egyik legnagyobb technológiai óriáscégévé változtatta, bár ő is emellett inkább korrupciós botrányairól volt ismert. Pozíciója már ennél is korábban megingott, amikor több alkalommal is olyan vesztegetési, korrupciós ügyletekbe bonyolódott, melyek az ázsiai ország legfelsőbb politikai hatalmi szintjéig is elértek. Kun-hee végül az ügyeket megúszta elnöki kegyelemmel vagy felfüggesztett börtönbüntetéssel - ahogy most fia is.

Az apja nyomdokaiba lépő Lee Jae-yong nem kevésbé megosztó figurája a koreai üzleti életnek: a cég örököse még apja életében, 2017-ben súlyos korrupciós botrányba keveredett, melynek jelentőségét jól jelzi, hogy az akkori dél-koreai elnök, Park Geun-hye is kénytelen volt lemondani az ügy kapcsán. Jae-yong egy évet ült előzetes letartóztatásban, végül 2018-ban engedték szabadlábra felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett.

A világ legnagyobb memóriachip- és okostelefon-gyártójának nyeresége 31%-ot esett a harmadik negyedévben a nemrég közzétett eredmények szerint. A vállalat arra figyelmeztet, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet valószínűleg a jövő év elejéig visszafogja majd a keresletet, a globális gazdasági visszaesés az elektronikai eszközök piacát is eléri.