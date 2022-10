Japánban erősíthet a TSMC a fokozódó feszültségek miatt

A világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) megerősítheti jelenlétét Japánban a Kína és a Nyugat közt kialakult feszültség farvizén. A The Wall Street Journal meg nem nevezett forrásai szerint a Japán kormány jelezte, hogy szívesen adna nagyobb teret és támogatást az Apple-beszállító számára további építkezésekre egy éppen épülő, kormány által is támogatott üzemen túl a szigetországban, ahol kevésbé fejlett komponensek fognak készülni, például az autókba szánt szenzorok és más félvezetők. A további kapacitásnövelés viszont lehetővé tenné a fejlettebb technológiákra való fókuszálást, bár konkrét tervek még nincsenek erre vonatkozóan, és a TSMC egyelőre mérlegeli a lehetőségeket.

A vezetők világszerte aggódva figyelik Tajvan Kínának való kitettségét. Nancy Pelosi amerikai képviselő legutóbbi tajvani látogatása pedig tovább növelte a feszültséget. Az USA-Kína közti kereskedelmi konfliktus az összes iparágat kihívás elé állítja, beleértve a félvezetőipart is - fejtette ki véleményét a TSMC elnöke, Mark Liu egy iparági eseményen szerdán.

Nézd meg az eheti nagy Kubernetes meetup végleges programját! Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk. Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk.

Nézd meg az eheti nagy Kubernetes meetup végleges programját! Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk.

Az USA aktívan próbálja csökkenteni a külföldi chipgyártásnak való kitettséget, aminek markáns megnyilvánulása, hogy nagyobb anyagi támogatással bátorítja a helyi üzemek működését és felhúzását. A chiphiány idején az USA-t és szövetségeseit (köztük Japánt) a kínai félvezetőszektor terjeszkedése és a gyártás Tajvanban való koncentrálódása kezdte aggasztani, erre válaszként a TSMC Japánban kezdte el felhúzni a fentebb már említett gyárát, ahonnan 2024-ben gördülhetnek le az első szállítmányok.

Nem a TSMC az egyetlen gyártó, amely igyekszik olyan területeken megtelepedni, ahol kevésbé érezhető a kínai befolyás, az erős kínai jelenlétű Foxconn egyes Apple termékek összeszerelési munkáit Vietnámba költöztette.

A TSMC egyébként továbbra is szárnyal, de már óvatosabb az előrejelzésekkel. A félvezetőgyártó nemrég tette közzé harmadik negyedéves jelentését, ami azt mutatja, hogy az időszakban továbbra is özönlöttek a megrendelések. Az adatközponti termékek és az autóipar számára gyártott chipek előállítási volumene a negyedév során továbbra is stabilnak mutatkozott, a vállalat ugyanakkor a PC-k és okostelefonok számára készülő chipek rendelési volumenének csökkenésére számít jövőre. A társaság a fentiekre tekintettel több mint 10%-kal, 36 milliárd dollárnak megfelelő tajvani dollárra csökkentette az idei évre vonatkozó beruházási keretet.