CoD: Nincs oda a Sony a Microsoft ajánlatáért

Több szempontból is elégtelennek nevezte a Sony a Microsoft önkéntes ajánlatát az év eddigi legnagyobb, egyben a gaming iparág valaha volt legnagyobb IT-akvizíciója kapcsán. A januárban bejelentett Activision-akvizíció jelenleg számos régióban, illetve nagyobb piacon a hatósági jóváhagyatási fázisban van, az egyik legfőbb kérdés pedig, hogy mi lesz az olyan, gigantikus felhasználói bázissal rendelkező franchise-ok sorsa, mint a Call of Duty vagy éppen a World of Warcraft.

Utóbbi platformexkluzívvá válása a versenytársak egyik legtöbbet hangoztatott kifogása, melyet a Microsoft egyedi ajánlatokkal igyekszik csitítani. Így Phil Spencer, a Microsoft Gaming idén kinevezett vezérigazgatója korábban több médium számára úgy nyilatkozott, hogy a legismertebb, legnépesebb felhasználói bázissal rendelkező Call of Duty a jelenleg érvényben lévő licencmegállapodások lejártát (ami nem hivatalos információk szerint 2024-re datálható) követően még több évig garantáltan ott lesz a riválisok kollekciójában is.

Jim Ryan, a Sony Playstation üzletágának vezetője most egy a GamesIndustry.biz -nek adott interjújában valamelyest egyértelműsítette Phil Spencer nyilatkozatát, egyben konkretizálva, hogy a Microsoft ajánlata szerint a "több év" konkrétan három évet takar.

A részlegvezető szerint a Microsoft ezzel az ajánlattal nem veszi figyelembe, hogy a CoD franchise csaknem 20 éve van jelen a PlayStation platformon, illetve ezáltal nincs tekintettel arra, hogy a licencidőszak és az önkéntes vállalás hatálya után bekövetkező potenciális változások milyen hatással lehetnek a Sony platformját választó játékosokra.

Úgy tűnik, egyes versenyhatóságok sincsenek meggyőződve arról, hogy a Microsoft - Activision frigy nem torzíthatja jelentősen a versenyt a gaming szegmensben, legalábbis erre utal, hogy a brit versenyjogi szerv, a CMA második körös, kiterjedt vizsgálatot helyezett kilátásba az ügy kapcsán.